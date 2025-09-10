Verstappen et Hamilton quittent la F1, la bagarre inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rivaux sur la piste notamment lors de la saison 2021 absolument exceptionnelle, Max Verstappen et Lewis Hamilton pourraient bien se battre ailleurs qu'en Formule 1. En effet, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les deux multiples champions du monde de F1 envisageraient de racheter une équipe de MotoGP.

Au terme d'une saison 2021 absolument incroyable, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont devenus des rivaux historiques en Formule 1. Et peut-être que cette rivalité pourrait bien s'exporter en dehors des paddocks de F1. Et pour cause, ces dernières semaines, il a été question de la possibilité de voir Lewis Hamilton racheter l'équipe KTM. Il faut dire que le septuple champion du monde est un fan de MotoGP comme l'a prouvé son arrivée remarquée à Monza ce week-end au guidon d'une Ducati arborant une livrée MotoGP et le numéro 1. Mais le pilote Ferrari pourrait être rejoint par un certain Max Verstappen dans ce projet.

Hamilton et Verstappen rivaux... en MotoGP ? En effet, plusieurs rumeurs circulent concernant la possibilité que Max Verstappen reprenne une équipe de MotoGP. Des rumeurs alimentés à Monza par Raymond Vermeulen, le manager du quadruple champion du monde : « Ce n’est un secret pour personne qu’il s’intéresse au MotoGP. Max est un passionné de sport automobile et moto. Mais reprendre une équipe n’est pas réaliste pour le moment. Tout doit être parfait. Les chances que cela se produise prochainement sont minimes ».