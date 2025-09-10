Verstappen et Hamilton quittent la F1, la bagarre inattendue !

Rivaux sur la piste notamment lors de la saison 2021 absolument exceptionnelle, Max Verstappen et Lewis Hamilton pourraient bien se battre ailleurs qu'en Formule 1. En effet, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les deux multiples champions du monde de F1 envisageraient de racheter une équipe de MotoGP.
Au terme d'une saison 2021 absolument incroyable, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont devenus des rivaux historiques en Formule 1. Et peut-être que cette rivalité pourrait bien s'exporter en dehors des paddocks de F1. Et pour cause, ces dernières semaines, il a été question de la possibilité de voir Lewis Hamilton racheter l'équipe KTM. Il faut dire que le septuple champion du monde est un fan de MotoGP comme l'a prouvé son arrivée remarquée à Monza ce week-end au guidon d'une Ducati arborant une livrée MotoGP et le numéro 1. Mais le pilote Ferrari pourrait être rejoint par un certain Max Verstappen dans ce projet.
Hamilton et Verstappen rivaux... en MotoGP ?
En effet, plusieurs rumeurs circulent concernant la possibilité que Max Verstappen reprenne une équipe de MotoGP. Des rumeurs alimentés à Monza par Raymond Vermeulen, le manager du quadruple champion du monde : « Ce n’est un secret pour personne qu’il s’intéresse au MotoGP. Max est un passionné de sport automobile et moto. Mais reprendre une équipe n’est pas réaliste pour le moment. Tout doit être parfait. Les chances que cela se produise prochainement sont minimes ».
«Ce serait formidable»
Il faut dire que ces rumeurs sont amplifiées par le fait que Liberty Media, déjà propriétaire des droits de la F1, envisage l’acquisition du promoteur du MotoGP. Mais ce n'est pas tout puisque Gunther Steiner, ancien directeur de l'écurie Haas F1 dirige un consortium qui a racheté l’équipe Tech3 KTM. « Cette discipline est en pleine croissance, et l’arrivée de Liberty Media est une étape très importante. Ils veulent que cela fonctionne et ils vont investir massivement pour y parvenir. Ils ont déjà acquis une grande expérience grâce à leurs développements en Formule 1 », affirme Steiner dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Toujours est-il qu'il est désormais possible d'imaginer les équipes de Max Verstappen et Lewis Hamilton se battre en MotoGP comme s'en réjouit Joel Lischka, journaliste du média allemand Auto Motor Und Sport : « La situation pourrait devenir encore plus explosive. Lewis Hamilton, superstar et rival préféré de Verstappen, envisage également la possibilité d’acquérir une équipe MotoGP. Verstappen contre Hamilton en Championnat du monde moto ? Ce serait formidable ».