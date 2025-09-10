F1 : Verstappen change d’équipe, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen s’est imposé lors du Grand Prix de Monza ce dimanche. Mais le pilote de Red Bull aime bien explorer d’autres horizons du sport automobile. De ce fait, le Néerlandais devrait changer d’équipe pour faire ses débuts sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring le 13 septembre.

Verstappen sur la Nordschleife sous son vrai nom ? Comme le rapporte F1 Only, Max Verstappen devrait faire ses grands débuts sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring le 13 septembre. Plus tôt cette année, le pilote de Red Bull avait déjà pris le volant sur ce circuit mythique sous le pseudonyme Franz Hermann. Cette fois, à la surprise générale, Max Verstappen devrait concourir sous son vrai nom selon la presse allemande. Considéré comme rookie dans cette discipline, le Néerlandais devrait toutefois passer une session théorique obligatoire. Si jamais ce rendez-vous s’avère concluant, Max Verstappen devrait pouvoir enchaîner avec la neuvième manche du championnat NLS le 27 septembre.