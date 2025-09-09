F1 : Demande choquante en pleine course, Verstappen dit non !

Vainqueur du Grand Prix d'Italie dimanche, Max Verstappen s'est amusé d'apprendre durant la course que les McLaren avaient inversé leur position derrière lui à cause d'un arrêt raté de Lando Norris. Il faut dire que d'après Timo Glock, le quadruple champion du monde n'aurait jamais accepté de rendre sa place comme l'a fait Oscar Piastri. Surtout si le titre mondial était en jeu.
Facile vainqueur à Monza, Max Verstappen a pu se délecter des discussions concernant le choix stratégique de McLaren. En effet, alors que Lando Norris était devant Oscar Piastri, le Britannique s'est fait dépasser par son coéquipier à cause d'un arrêt au stand raté. Résultant, l'écurie a demandé au leader du championnat du monde de rendre sa position à Norris. Ce que l'Australien a accepté. Interrogé sur cette consigne de course, Max Verstappen a préféré esquiver : « Je sais que vous voulez une réponse amusante à cette question, mais ce n'est pas mon problème. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. Il vaut mieux ne pas en parler. »
«Verstappen n'aurait jamais fait ça»
Il faut dire que Timo Glock en est persuadé, « Verstappen n'aurait jamais fait ça. » Il faut dire que lors du Grand Prix du Brésil 2022, Max Verstappen, alors assuré du titre de champion du monde, avait refusé de laisser passer son coéquipier Sergio Pérez pour une sixième place, ce qui aurait pourtant permis au Mexicain de passer deuxième au classement des pilots. Difficile donc d'imaginer le Néerlandais accepter une telle consigne si jamais il disputait le titre.
Timo Glock en a également profiter pour donner son avis sur cette consigne de course des McLaren. « Il l'a mis en œuvre très rapidement et a immédiatement changé. J'espère qu'il ne s'en souviendra pas à la fin de la saison. On veut que McLaren prenne cette décision sur la piste, entre les pilotes, uniquement en fonction des performances. Et non pas qu'une erreur de l'équipe puisse décider du sort de ce championnat du monde », assure-t-il au micro de Sky Allemagne.
Piastri évite la polémique.
De son côté, Oscar Piastri assure que la consigne était juste et qu'il a acceptée facilement : « Je pense qu'aujourd'hui, c'était une décision juste. Lando était en tête pendant toute la course et, encore une fois, ce n'était pas de sa faute. Donc, pour moi, ça me va. En fin de compte, celui qui remporte le championnat veut l'avoir gagné autant que possible grâce à ses propres performances et à des éléments qu'il peut contrôler, et aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Nous avons dit à maintes reprises que nous ne voulons pas que le succès se limite à cette année. Il y aura un changement important dans la réglementation l'année prochaine, nous ne savons pas dans quelle mesure nous serons compétitifs. Nous ne savons pas à quel point les autres seront compétitifs. Mais, en fin de compte, nous voulons avoir les meilleures chances de remporter des championnats tant que nous serons pilotes de Formule 1, et nous sommes tous les deux chez McLaren depuis très longtemps. Il est très important de protéger les personnes qui nous entourent et qui nous donnent cette opportunité. Je pense qu'il est assez facile de se mettre en retrait dans des moments comme celui-ci ».