F1 : Demande choquante en pleine course, Verstappen dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Grand Prix d'Italie dimanche, Max Verstappen s'est amusé d'apprendre durant la course que les McLaren avaient inversé leur position derrière lui à cause d'un arrêt raté de Lando Norris. Il faut dire que d'après Timo Glock, le quadruple champion du monde n'aurait jamais accepté de rendre sa place comme l'a fait Oscar Piastri. Surtout si le titre mondial était en jeu.

Facile vainqueur à Monza, Max Verstappen a pu se délecter des discussions concernant le choix stratégique de McLaren. En effet, alors que Lando Norris était devant Oscar Piastri, le Britannique s'est fait dépasser par son coéquipier à cause d'un arrêt au stand raté. Résultant, l'écurie a demandé au leader du championnat du monde de rendre sa position à Norris. Ce que l'Australien a accepté. Interrogé sur cette consigne de course, Max Verstappen a préféré esquiver : « Je sais que vous voulez une réponse amusante à cette question, mais ce n'est pas mon problème. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. Il vaut mieux ne pas en parler. »

«Verstappen n'aurait jamais fait ça» Il faut dire que Timo Glock en est persuadé, « Verstappen n'aurait jamais fait ça. » Il faut dire que lors du Grand Prix du Brésil 2022, Max Verstappen, alors assuré du titre de champion du monde, avait refusé de laisser passer son coéquipier Sergio Pérez pour une sixième place, ce qui aurait pourtant permis au Mexicain de passer deuxième au classement des pilots. Difficile donc d'imaginer le Néerlandais accepter une telle consigne si jamais il disputait le titre. Timo Glock en a également profiter pour donner son avis sur cette consigne de course des McLaren. « Il l'a mis en œuvre très rapidement et a immédiatement changé. J'espère qu'il ne s'en souviendra pas à la fin de la saison. On veut que McLaren prenne cette décision sur la piste, entre les pilotes, uniquement en fonction des performances. Et non pas qu'une erreur de l'équipe puisse décider du sort de ce championnat du monde », assure-t-il au micro de Sky Allemagne.