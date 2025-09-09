F1 - Red Bull : Le grand changement qui régale Verstappen !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Max Verstappen a renoué avec le succès. Le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix de Monza, presque quatre mois après sa dernière victoire. Il faut dire que le quadruple champion du monde a été aidé par un grand changement que Red Bull a introduit sur sa voiture ce week-end.

Red Bull a peut-être enfin trouvé la formule magique ! Ce dimanche, Max Verstappen s’est imposé au Grand Prix de Monza après presque quatre mois de disette. La dernière victoire du quadruple champion du monde remontant au Grand Prix d’Imola en mai dernier. Son succès, le pilote de 27 ans l’a obtenu avec la manière. Max Verstappen a en effet terminé avec 19 secondes d’avance sur Lando Norris et a également réalisé le tour le plus rapide de l’histoire de la F1.

Red Bull a trouvé la solution miracle pour Verstappen ? Mais cette victoire n’est pas seulement le fruit du talent de Max Verstappen. Comme le rapporte F1i, Red Bull avait fait un grand changement sur sa voiture au cours du week-end en introduisant un nouveau plancher. Son efficacité a d’ailleurs dépassé toutes les attentes au sein de l’écurie autrichienne, qui se voudrait désormais optimiste pour la suite de la saison.