F1 - Verstappen : Le coup légendaire qui dégoûte Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Après presque quatre mois de disette, Max Verstappen a enfin remporté un Grand Prix ! Le pilote de Red Bull s’est imposé devant Lando Norris et Oscar Piastri à Monza ce dimanche. Par la même occasion, le Néerlandais a réalisé le tour le plus rapide de l’histoire de la F1, battant ainsi le record établi par Lewis Hamilton en 2020.

Max Verstappen a mis fin à presque quatre mois de disette ! Ce dimanche, le Néerlandais a remporté sa première course depuis le 18 mai en s’imposant au Grand Prix de Monza. Le pilote de Red Bull a su faire face aux attaques de Lando Norris et Oscar Piastri pour défendre sa pole position obtenue ce samedi pendant les qualifications. Le quadruple champion du monde s’est d’ailleurs illustré de la meilleure des manières en réalisant un coup tout simplement légendaire.

Max Verstappen efface un record de Lewis Hamilton ! Comme le rapporte L’Equipe, Max Verstappen a en effet réalisé le tour le plus rapide de l’histoire de la F1. Avec une moyenne fulgurante de 264,682 km/h, le pilote de Red Bull a terminé la boucle en 1:18.792, battant ainsi le record établi par Lewis Hamilton. En 2020, le septuple champion du monde avait signé une référence à 264,363 km/h. Max Verstappen vient donc de réaliser une performance exceptionnelle, qui ne manque pas de lui donner une place plus importante dans l’histoire de la F1.