F1 : Lewis Hamilton change d'équipe, c'est validé !

Arrivé chez Ferrari cette saison dans l'euphorie générale en Italie, Lewis Hamilton peine toutefois à confirmer tous les espoirs placés en lui. Le septuple champion du monde est effectivement en grande difficulté, mais Alain Prost valide toutefois le changement d'équipe de Lewis Hamilton.

En choisissant de quitter Mercedes pour Ferrari, Lewis Hamilton savait qu'il prenait un énorme risque alors qu'il était dans son cocon au sein de son ancienne écurie. Mais surtout, dans la Scuderia tout est décuplé comme il peut le vivre actuellement puisque sa saison est plus que compliquée. Le septuple champion du monde court toujours après son premier podium en Rouge et rêve de le faire à Monza ce dimanche, ce qui paraît toutefois peu probable compte tenu des cinq places de pénalité sur la grille de départ. Une situation globale qui interroge sur le choix de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari. Mais Alain Prost comprend parfaitement le Britannique. Bien placé pour témoigner de la difficulté de gagner avec la Scuderia, le quadruple champion du monde français, qui a piloté chez Ferrari en 1990 et 1991, valide toutefois le choix de Lewis Hamilton.

Alain Prost valide le choix de Lewis Hamilton « Quand on gagne avec Ferrari, c'est mieux qu'ailleurs ; mais quand on n'y arrive pas, alors c'est pire que dans n'importe quelle écurie. Tout le monde le sait, tout le monde l'écrit mais à vivre, c'est différent. Mais je ne crois absolument pas que le talent de Lewis Hamilton se soit émoussé ou, pire, égaré (...) Il est resté très motivé, même si l'accident de Zandvoort et sa pénalité donnent l'image d'un nouvel échec. Il est en train de revenir au niveau de Charles Leclerc son équipier, et c'est bien. Au retour des vacances, il avait besoin, plus que les autres pilotes, de montrer ce qu'il valait, de marquer son territoire, de se rassurer aussi. Non, sa vitesse n'est pas partie. Elle a juste besoin de pouvoir s'exprimer », écrit-il dans une chronique pour L'EQUIPE avant de poursuivre.