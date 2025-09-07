F1 - Verstappen : Surprise, Red Bull annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Ce samedi, Max Verstappen a décroché la pole position pour le Grand Prix de Monza. Le Néerlandais a réalisé un meilleur temps que les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Red Bull a alors fait savoir que les galères du quadruple champion du monde étaient en train d’arriver à leur terme.

Depuis le début de saison, rien ne sourit vraiment à Max Verstappen. Le Néerlandais est en difficulté face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Mais ce samedi, le quadruple champion du monde a battu ses rivaux de l’écurie britannique. Le pilote de 27 ans a décroché la pole position pour le Grand Prix de Monza. Ravi par ce résultat, Red Bull en a profité pour faire savoir que les galères de Max Verstappen au volant de sa monoplace arrivaient à leur terme.

«Max et l’équipe ont fait un excellent travail» « Ce n’était pas une évidence de se retrouver en pole position. La bonne nouvelle ce week-end, c’est que nous étions clairement plus proches de la lutte pour la pole, alors que lors des dernières courses, nous n’étions pas vraiment dans le coup. C’est très agréable de voir que nous avons réussi à y parvenir aujourd’hui. On avait le sentiment que les deux McLaren, les deux Ferrari, voire même les deux Mercedes pouvaient décrocher la pole. Il y avait six ou sept voitures en lice. Max et l’équipe ont fait un excellent travail » a confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par F1i.