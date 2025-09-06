F1 - Verstappen : Le «miracle» qui va le dégoûter ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end, les pilotes ont rendez-vous en Italie pour le 16ème Grand Prix de la saison. C'est Max Verstappen qui s'élancera en pole position dimanche à la suite de sa belle performance en qualifications. Il devance les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le Britannique a regretté d'avoir fait trop d'erreurs mais espère pouvoir dépasser le Néerlandais en course. Il parlerait même de miracle le concernant.

Seulement 3ème au classement des pilotes cette saison, Max Verstappen a déjà fait une croix sur un nouveau titre en Formule 1. Mais le Néerlandais reste un adversaire redoutable pour Lando Norris. Le Britannique considère que la lutte sera très animée face à Verstappen en course dimanche à Monza. Ce dernier espère conquérir sa troisième victoire de la saison.

Verstappen toujours au combat Deuxième aux Pays-Bas, chez lui, Max Verstappen pointe à 104 points d'Oscar Piastri au classement et à 70 de Lando Norris. Un écart très conséquent qui ne lui permettra sans doute pas de rivaliser pour un 5ème titre consécutif. Mais sa pole position en Italie n'a rien de surprenant pour Lando Norris. « Non, Max a été très rapide tout le week-end et ce n’est jamais une surprise avec Max. Ca a été une séance compliquée pour moi avec des hauts et des bas et trop d’erreurs, mais je suis content d’avoir réussi mon dernier tour et de finir deuxième. Je ne pense pas avoir fait le meilleur travail possible donc c’est bien d’être deuxième, ce n’est pas mauvais. C’est une bonne position pour demain et je suis impatient pour la course » a-t-il réagi d'après des propos rapportés par L'Equipe.