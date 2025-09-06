F1 - Red Bull : Verstappen confirme un énorme transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dépassé cette saison, Max Verstappen ne devrait pas pouvoir remporter un 5ème titre consécutif en Formule 1. Le pilote néerlandais a vu son avenir être largement débattu ces derniers mois, en raison des difficultés de Red Bull à bien figurer. Il a pourtant mis fin aux rumeurs en affirmant qu'il serait toujours dans l'écurie autrichienne en 2026 pour les nouvelles règlementations. Il a pourtant évoqué une nouvelle piste.

En acceptant de rester chez Red Bull l'année prochaine, Max Verstappen a fait taire tout le monde. L'écurie du Néerlandais éprouve de grandes difficultés depuis un an et malgré ses grandes qualités de pilotage, Verstappen ne peut pas rivaliser avec McLaren en ce moment. Malgré tout son avenir est scellé pour l'année prochaine, alors que beaucoup de rumeurs l'envoyaient chez Mercedes. Avant le Grand Prix de Monza ce week-end, il a évoqué le fait de signer chez Ferrari.

Verstappen ouvre la porte à Ferrari En explorant toutes les possibilités concernant son avenir, Max Verstappen a imaginé une éventuelle signature chez Ferrari à l'avenir, même si tout cela est pratiquement inenvisageable pour le moment. « Je ne sais pas. Ils ont deux pilotes sous contrat pour l'année prochaine de toute manière, donc il n'y a aucune discussion. Maintenant, est-ce qu'il existe une chance ? Oui, il y a énormément de chances dans la vie, pour tout type de décisions. Ce n'est évidemment pas à l'horizon pour le moment, mais qui sait ? » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Motorsport.