F1 - Verstappen : La révolution qui le rend fou !

Pierrick Levallet

Pour rendre son produit plus attractif, la F1 a prévu une révolution en augmentant le nombre de courses sprints sur une saison. L’instance a même envisagé l’idée d’introduire des grilles inversées pour ces mêmes événements. Max Verstappen estime toutefois ces changements comme plutôt néfastes même s’il en comprend les enjeux.

La F1 prévoit une véritable révolution pour rendre son produit plus attractif. Une augmentation du nombre de courses sprints est envisagée, au même titre que l’introduction de grilles inversées pour ces événements. « Nous devons discuter des formats pour les prochaines années. Tout le monde souhaite davantage de courses sprint au lieu des essais libres du vendredi, des promoteurs aux fans » a d’ailleurs expliqué Stefano Domenicali, PDG de la F1. Ces changements ne sont toutefois pas vraiment du goût de Max Verstappen, qui semble néanmoins en saisir les enjeux premiers.

«Les gens gagnent plus d’argent» « Je vois les points positifs. Les gens gagnent plus d’argent. Personnellement, j’en ai parlé à maintes reprises. Vous connaissez mon avis. Mais je comprends aussi pourquoi ils le font. Pour rendre le produit plus excitant le jour J. Parce que je comprends, bien sûr, que lorsque les fans viennent sur le circuit, c’est plus excitant de voir des voitures courir que de simplement faire des tours d’essais » a d’abord confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.