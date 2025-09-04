F1 : Transfert chez Ferrari, l’annonce surprise de Verstappen !

Aujourd’hui chez Red Bull, Max Verstappen s’est dernièrement retrouvé au coeur de toutes les discussions à la suite de l’annonce d’un accord pour rejoindre Mercedes. Finalement, le Néerlandais a démenti tout cela, assurant qu’il serait toujours dans son écurie actuelle en 2026. Malgré tout, l’avenir à plus long terme de Verstappen pourrait s’écrire loin de Red Bull. Direction Ferrari ?
Pour cette saison 2025, Ferrari a accueilli un nouveau pilote et pas n’importe lequel : Lewis Hamilton. Parti de Mercedes, le Britannique a rejoint la Scuderia, où ça ne se passe pas très bien pour lui lors de cet exercice. Cela pourrait-il alors refroidir Max Verstappen de rejoindre l’écurie italienne à l’avenir ? Pas sûr. En effet, le pilote Red Bull a surpris tout le monde en s’imaginant piloter un jour chez Ferrari.
« J’y vais parce que j’y vois une opportunité de gagner »
« Ferrari est une marque immense. Tous les pilotes s’y voient et s’imaginent là-bas : « J’aimerais piloter pour Ferrari ». Mais je pense que c’est aussi là que réside l’erreur, juste piloter pour Ferrari. Si jamais je voulais y aller, je ne le ferais pas uniquement pour piloter pour Ferrari. J’y vais parce que j’y vois une opportunité de gagner », a tout d’abord confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen Auto.
« Il faut y aller parce qu’on sent que c’est la bonne direction »
Max Verstappen chez Ferrari, ça ferait forcément beaucoup de bruit. Une hypothétique expérience au sein la Scuderia à propos de laquelle le quadruple champion monde a expliqué : « Et si je gagne avec Ferrari, c’est encore mieux. Et c’est là, je pense, qu’il ne faut pas se laisser guider uniquement par les émotions et la passion d’une marque ; il faut y aller parce qu’on sent que c’est la bonne direction. Si c’est la bonne direction à prendre, je ne sais pas. On verra bien sûr l’année prochaine, avec la nouvelle réglementation, ça peut à nouveau chambouler toute la grille ».