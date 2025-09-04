F1 : Transfert chez Ferrari, l’annonce surprise de Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui chez Red Bull, Max Verstappen s’est dernièrement retrouvé au coeur de toutes les discussions à la suite de l’annonce d’un accord pour rejoindre Mercedes. Finalement, le Néerlandais a démenti tout cela, assurant qu’il serait toujours dans son écurie actuelle en 2026. Malgré tout, l’avenir à plus long terme de Verstappen pourrait s’écrire loin de Red Bull. Direction Ferrari ?

Pour cette saison 2025, Ferrari a accueilli un nouveau pilote et pas n’importe lequel : Lewis Hamilton. Parti de Mercedes, le Britannique a rejoint la Scuderia, où ça ne se passe pas très bien pour lui lors de cet exercice. Cela pourrait-il alors refroidir Max Verstappen de rejoindre l’écurie italienne à l’avenir ? Pas sûr. En effet, le pilote Red Bull a surpris tout le monde en s’imaginant piloter un jour chez Ferrari.

« J’y vais parce que j’y vois une opportunité de gagner » « Ferrari est une marque immense. Tous les pilotes s’y voient et s’imaginent là-bas : « J’aimerais piloter pour Ferrari ». Mais je pense que c’est aussi là que réside l’erreur, juste piloter pour Ferrari. Si jamais je voulais y aller, je ne le ferais pas uniquement pour piloter pour Ferrari. J’y vais parce que j’y vois une opportunité de gagner », a tout d’abord confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen Auto.