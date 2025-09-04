F1 : Nouveau pilote avec Verstappen, Red Bull fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Max Verstappen a annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, la question est désormais de savoir qui l'accompagnera. Après son podium à Zandvoort, Isack Hadjar a clairement pris du crédit pour le second baquet Red Bull, d'autant plus que Yuki Tsunoda est en grande difficulté. Un dossier évoqué par Laurent Mekies.

Alors qu'il est monté sur son premier podium dimanche à Zandvoort, Isack Hadjar a impressionné et confirme tous les espoirs placés en lui pour sa première saison rookie. A tel point que son nom circule déjà chez Red Bull pour occuper le second baquet aux côtés de Max Verstappen. Un rôle pour le moment occupé par Yuki Tsunoda qui peine à convaincre. Désormais patron chez Red Bull, Laurent Mekies, qui dirigeait encore Isack Hadjar chez Racing Bulls il y a quelques semaines, évoque ce dossier.

Hadjar désormais favori pour rejoindre Red Bull ? « Même si nous apprécions l’émotion de chaque course, nous avions un sentiment à Budapest et un autre à Zandvoort. En réalité, si l’on prend du recul et que l’on considère la situation du point de vue de Red Bull, ce sont nos pilotes. Ils sont tous sous contrat. Nous sommes les seuls à prendre les décisions, c’est-à-dire le groupe Red Bull. Pourquoi se mettre la pression sur un résultat ou un autre ? La vérité est donc simple : nous prendrons notre temps. Il reste neuf courses. Je ne vous dis pas que nous attendrons la dernière, car il y a une dynamique qui nous pousse à faire savoir à notre pilote. Mais nous avons le temps », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre en évoquant le cas Yuki Tsunoda.