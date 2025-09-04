F1 : Nouveau pilote avec Verstappen, Red Bull fait une annonce !

Alors que Max Verstappen a annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, la question est désormais de savoir qui l'accompagnera. Après son podium à Zandvoort, Isack Hadjar a clairement pris du crédit pour le second baquet Red Bull, d'autant plus que Yuki Tsunoda est en grande difficulté. Un dossier évoqué par Laurent Mekies.
Alors qu'il est monté sur son premier podium dimanche à Zandvoort, Isack Hadjar a impressionné et confirme tous les espoirs placés en lui pour sa première saison rookie. A tel point que son nom circule déjà chez Red Bull pour occuper le second baquet aux côtés de Max Verstappen. Un rôle pour le moment occupé par Yuki Tsunoda qui peine à convaincre. Désormais patron chez Red Bull, Laurent Mekies, qui dirigeait encore Isack Hadjar chez Racing Bulls il y a quelques semaines, évoque ce dossier.
Hadjar désormais favori pour rejoindre Red Bull ?
« Même si nous apprécions l’émotion de chaque course, nous avions un sentiment à Budapest et un autre à Zandvoort. En réalité, si l’on prend du recul et que l’on considère la situation du point de vue de Red Bull, ce sont nos pilotes. Ils sont tous sous contrat. Nous sommes les seuls à prendre les décisions, c’est-à-dire le groupe Red Bull. Pourquoi se mettre la pression sur un résultat ou un autre ? La vérité est donc simple : nous prendrons notre temps. Il reste neuf courses. Je ne vous dis pas que nous attendrons la dernière, car il y a une dynamique qui nous pousse à faire savoir à notre pilote. Mais nous avons le temps », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre en évoquant le cas Yuki Tsunoda.
«Pourquoi se mettre la pression sur un résultat ou un autre ?»
« Premièrement, mon attente c’est qu’on peut toujours faire plus. Nous pouvons toujours faire plus. Il peut toujours faire plus. Il progresse de plus en plus. Nous faisons tout notre possible pour le soutenir. La tendance est toujours positive pour Yuki. C’était la première fois qu’il revenait dans les points après sept courses à Zandvoort. Spa a donc été un pas en avant. Budapest, malgré notre faible performance en équipe, a été un pas en avant en termes d’écart avec Max. Lors de la dernière course, il est 9e, et avec un peu plus de chance avec la voiture de sécurité, il aurait pu être 8e ou 7e, même si le rythme était difficile à évaluer. Nous voulons simplement le voir continuer à progresser, continuer à réduire l’écart avec Max, et c’est le paramètre principal, continuer à marquer des points, car c’est l’essentiel », ajoute Laurent Mekies.