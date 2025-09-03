F1 - Lewis Hamilton : Le transfert validé par Mercedes !

Au début de cette saison 2025 de Formule 1, la grande attraction dans le paddock était l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors qu’on imaginait le Britannique finir sa carrière chez Mercedes, il en a décidé autrement pour rejoindre une autre écurie. Et pas n’importe laquelle donc ! Hamilton a rejoint la Scuderia et Toto Wolff est revenu sur cette décision de son ancien pilote.
En 2024, le monde de la Formule 1 a tremblé à l’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. La saison dernière a donc été la Last Dance du Britannique avec Mercedes avant donc de rejoindre la Scuderia pour cet exercice 2025. Une décision retentissante de la part du septuple champion du monde de F1. Mais la regrette-t-il aujourd’hui compte tenu de ses performances avec l’écurie italienne ? Comme expliqué par Toto Wolff, la séparation avec Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, était nécessaire.
« Il avait besoin d’un changement d’environnement »
Ancien boss de Lewis Hamilton chez Mercedes, Toto Wolff est ainsi revenu sur le départ du Britannique chez Ferrari. C’est ainsi qu’il a expliqué dans des propos rapportés par NextGen Auto : « Toutes les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Ferrari sont toujours valables aujourd’hui. Il avait besoin d’un changement d’environnement, et nous avions besoin d’un changement d’environnement. Nous n’étions pas aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité. Ferrari semblait plus prometteur. Tous les pilotes de course rêvent de courir pour Ferrari. De toute façon, il aime la couleur rouge. L’accord qui était sur la table était très intéressant ».
« Maintenant, il affronte l’un des meilleurs pilotes, parmi les plus jeunes »
« Ces raisons sont toujours valables aujourd’hui. Maintenant, il affronte l’un des meilleurs pilotes, parmi les plus jeunes, qui fait partie de l’équipe depuis longtemps, avec une voiture qui se conduit de manière totalement différente de la nôtre », a poursuivi Toto Wolff à propos de Lewis Hamilton, en difficulté toutefois depuis qu’il a rejoint Ferrari.