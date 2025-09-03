F1 - Lewis Hamilton : Le transfert validé par Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au début de cette saison 2025 de Formule 1, la grande attraction dans le paddock était l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors qu’on imaginait le Britannique finir sa carrière chez Mercedes, il en a décidé autrement pour rejoindre une autre écurie. Et pas n’importe laquelle donc ! Hamilton a rejoint la Scuderia et Toto Wolff est revenu sur cette décision de son ancien pilote.

En 2024, le monde de la Formule 1 a tremblé à l’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. La saison dernière a donc été la Last Dance du Britannique avec Mercedes avant donc de rejoindre la Scuderia pour cet exercice 2025. Une décision retentissante de la part du septuple champion du monde de F1. Mais la regrette-t-il aujourd’hui compte tenu de ses performances avec l’écurie italienne ? Comme expliqué par Toto Wolff, la séparation avec Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, était nécessaire.

« Il avait besoin d’un changement d’environnement » Ancien boss de Lewis Hamilton chez Mercedes, Toto Wolff est ainsi revenu sur le départ du Britannique chez Ferrari. C’est ainsi qu’il a expliqué dans des propos rapportés par NextGen Auto : « Toutes les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Ferrari sont toujours valables aujourd’hui. Il avait besoin d’un changement d’environnement, et nous avions besoin d’un changement d’environnement. Nous n’étions pas aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité. Ferrari semblait plus prometteur. Tous les pilotes de course rêvent de courir pour Ferrari. De toute façon, il aime la couleur rouge. L’accord qui était sur la table était très intéressant ».