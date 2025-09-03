F1 - Transfert : La relation du père de Verstappen qui tout changer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longues semaines, Max Verstappen a été annoncé sur le départ de Red Bull afin de s'engager avec Mercedes où il aurait pu remplacer George Russell. Cependant, le quadruple champion du monde a décidé de rester chez Red Bull où son contrat court jusqu'en 2028. Mais Toto Wolff ne ferme pas la porte pour le futur, notamment grâce à son excellente relation avec Jos Verstappen.

Longtemps annoncé sur le départ, Max Verstappen a finalement annoncé qu'il restait chez Red Bull. Une décision qui a visiblement été facilitée par le départ de Christian Horner, remplacé par Laurent Mékiès. Malgré tout, le quadruple champion du monde avait discuté avec Mercedes comme l'a confirmé Toto Wolff. Et le patron de l'équipe de la marque allemande ouvre la porte au pilote Néerlandais pour le futur, notamment grâce à son excellente relation avec son père, Jos Verstappen.

Toto Wolff ouvre la porte à Max Verstappen « Max a sûrement ses raisons pour rester chez Red Bull. Il a dit qu'il leur était redevable, et ce n'est pas la première fois qu'il peut partir alors que l'équipe n'est pas performante, au-delà du contrat. Je pense donc que les choses se sont mises en place comme elles sont aujourd'hui, et qui sait ce qui se passera à l'avenir, mais l'intégrité dont il a fait preuve envers son équipe, et l'intégrité dont moi-même et l'équipe avons fait preuve envers nos pilotes, je pense que c'est important », rappelle-t-il dans des propos rapportés par PlanetF1, avant de poursuivre.