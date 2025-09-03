F1 - Red Bull : Verstappen balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche, Max Verstappen n’a jamais semblé en mesure de se battre avec Oscar Piastri pour la première place. Le Néerlandais a en réalité vécu un calvaire avec ses pneus pendant la course. Et le pilote de Red Bull n’a pas manqué de se livrer sur le sujet.

Max Verstappen espérait renouer avec le succès ce dimanche devant ses supporters pendant le Grand Prix des Pays-Bas. Mais finalement, le Néerlandais a dû se contenter d’une seconde place sur la piste de Zandvoort. Le résultat aurait pu être pire si Lando Norris n’avait pas été contraint à l’abandon à cause d’une panne moteur. Max Verstappen n’a d’ailleurs jamais semblé en mesure de se battre avec Oscar Piastri pour la première place. Après la course, le pilote de Red Bull a même révélé avoir fait face à un calvaire... avec ses pneus.

«Il y a quelque chose qui ne va pas» « Le vendredi, le comportement des pneus durs était infect pour moi. Je n'avais absolument aucune adhérence, aucun grip mécanique. Tout le monde peut utiliser ce pneu, sauf nous. Ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'on a utilisé les tendres et les mediums, car ces pneus apportent un peu plus de grip mécanique dans les virages lents, là où nous avons énormément de mal » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.