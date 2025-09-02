F1 - Verstappen rêve d’une folie : C’est du jamais vu  !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des performances en karting, l’intégration dans une écurie par le biais d’un programme juniors avec éventuellement une place dans l’un des deux baquets à disposition de l’écurie sur la grille de départ de Formule 1. Voici la voie sacrée pour beaucoup des pilotes aux rênes de F1. Cependant, le quadruple champion du monde Max Verstappen propose une tout autre approche bien moins onéreuse.

Max Verstappen n’a plus vraiment grand-chose à prouver. Figure de proue de la Formule 1 avec notamment quatre titres de champion du monde, le pilote néerlandais compte plus de 200 courses à son actif du haut de ses 27 ans. Dernièrement, en interview avec The Athletic, la star de l’écurie Red Bull affirmait ne pas savoir quand sa retraite retentira. Cependant, Verstappen sait qu’il manque beaucoup d’évènements clés avec sa famille de par son calendrier surchargé aux quatre coins du monde sur les circuits de F1 et qu’il ne conduirait pas éternellement.

«Mon rêve est de voir un pilote de simulation passer dans le monde réel et réussir» Déjà champion du monde avec quatre couronnes, Max Verstappen est animé par quelque chose de plus fort qu’un souhait. Pendant son échange avec The Athletic, le Néerlandais a fait part de son « rêve » de voir les codes être cassés au niveau de l’accession à l’élite de la course automobile, à savoir la Formule 1. « Mon rêve est de voir un pilote de simulation passer dans le monde réel et réussir, de le voir progresser et devenir un meilleur pilote. À long terme, j’espère qu’il deviendra un pilote professionnel et qu’il pourra en vivre. Certains sont simplement très doués dans ce qu’ils font, mais ils ne réussiraient peut-être pas dans la vraie vie. Tout le monde n’a pas cette capacité, mais je veux au moins leur donner leur chance ». Créateur de l’écurie de Verstappen.com Racing en simracing, le tout en collaboration avec la structure Team Redline, Max Verstappen compte bien réussir à terme à remplir cet objectif. « C’est l’objectif, et c’est quelque chose vers lequel nous progressons lentement. Idéalement, ils commencent dans mon équipe, puis ils sont repérés par des constructeurs et ils construisent vraiment leur carrière ».