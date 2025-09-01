F1 - Red Bull : Le moment «spécial» avec Verstappen !

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen a profité de l’abandon de Lando Norris pour se hisser à la deuxième place lors du Grand Prix des Pays-Bas, le forfait du Britannique a également profité à Isack Hadjar. Le pilote de Racing Bulls est monté sur le podium ce dimanche. Et ce moment passé avec le Néerlandais était spécial pour le crack de 20 ans à en croire Red Bull.

Le Grand Prix des Pays-Bas ne s’est pas vraiment bien déroulé pour tout le monde ce dimanche. Trois pilotes ont été obligés d’abandonner : Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Lando Norris. Max Verstappen a d’ailleurs profité du forfait de ce dernier pour se hisser à la deuxième place, derrière Oscar Piastri. Isack Hadjar a également bénéficié de la panne moteur du pilote de McLaren, puisque le crack de 20 ans est monté sur le podium ce dimanche. Et ce moment passé aux côtés de Max Verstappen a été extraordinaire pour le pilote de Racing Bulls à en croire Red Bull.

«Partager le podium avec Max était pour lui spécial» « Un grand bravo à Racing Bulls et Isack. Son tout premier podium en a fait un jour spécial pour la famille Red Bull et il le mérite, comme tous les membres de son équipe. Partager le podium avec Max était pour lui spécial. Ce Grand Prix des Pays-Bas dégage une énergie et une passion particulières, et nous l’avons tous ressenti » a confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par NextGen-Auto.