F1 - Verstappen : Le gros coup de chance qui le régale !

Ce dimanche, Max Verstappen a terminé à la deuxième place du Grand Prix des Pays-Bas, remporté par Oscar Piastri. Parti en troisième position, le Néerlandais a pu bénéficier de l’abandon de Lando Norris en fin de course afin de réaliser une belle performance. Le quadruple champion du monde concède lucidement avoir bénéficié d’un coup de chance sur cette course.

Un Grand Prix des Pays-Bas riche en rebondissements ! Si Oscar Piastri a décroché une nouvelle victoire cette saison ce dimanche, Lando Norris lui, a vécu un véritable cauchemar. Contraint d’abandonner en fin de course en raison d’un gros problème au niveau de son moteur, le Britannique laisse filer son coéquipier et rival en tête du classement du championnat du monde. En revanche, pour Max Verstappen, cette déroute de Norris lui aura permis de terminer deuxième.

« J’ai eu de la chance qu’une des deux abandonne » S’il souhaitait briller à domicile, le champion de Red Bull décroche donc une agréable deuxième position, qui lui permet de progresser au classement du championnat. Après la course, Verstappen ne cachait pas que ce fait de course lui avait facilité la tâche. « Ce n’était pas simple, j’ai tout donné au départ pour progresser. Je me suis fait peur dans le virage 2 mais ensuite, on a dû faire notre propre course. On n’avait pas le rythme des McLaren mais j’ai eu de la chance qu’une des deux abandonne », confie « Super Max », dans des propos rapportés par l’Auto Journal.