F1 - Transfert de Verstappen : Discussions confirmées, tout est relancé !

Alors que son transfert a été au cœur de nombreuses discussions, Max Verstappen a bel et bien discuté longuement avec Mercedes comme le confirme son père. Néanmoins, le quadruple champion du monde a assuré qu'il resterait chez Red Bull pour 2026. Mais à partir de 2027 cela reste très incertain.

Pendant plusieurs semaines, l'avenir de Max Verstappen a été au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, une clause lui permettait de quitter Red Bull dans le cas où il n'était pas en mesure de jouer le titre. Cependant, après l'annonce du départ de Christian Horner, le quadruple champion du monde a assuré qu'il restait chez Red Bull en 2026. Malgré tout, cela n'a pas empêché son entourage de discuter avec Mercedes comme le confirme son père.

Le clan Verstappen confirme les discussions avec Mercedes « Ce n'est pas que nous en parlons beaucoup cette année seulement. Cette année, c'est un peu plus que les années précédentes. Il y a aussi beaucoup de bêtises qui circulent (avec les rumeurs). Mais nous parlons aussi de Ferrari, Mercedes et Red Bull. C'est logique. Nous en discutons toujours avec Raymond Vermeulen (le manager de Verstappen, NDLR), Max et moi-même, mais c'est lui qui prend la décision finale », assure-t-il dans des propos rapportés par PlanetF1.