F1 : Lewis Hamilton réclame un coup de tonnerre !

Un nouveau week-end compliqué pour Ferrari. Vivant une saison délicate, l’écurie italienne n’a pas brillé lors de la séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi. Septième sur la grille à Zandvoort, Lewis Hamilton espère de son côté que la pluie fera son apparition ce dimanche afin de pimenter la course.

Le temps est à l’orage pour Ferrari. Après la pause estivale, l’écurie italienne espérait rebondir au cœur d’une saison 2025 très compliquée. Si en Hongrie, Charles Leclerc avait miraculeusement décroché la pole position, les deux pilotes McLaren n’ont rien laissé passer ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Oscar Piastri partira devant Lando Norris et Max Verstappen, tandis que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été relégués au 6ème et 7ème rang.

« J’aurais pu être plus proche de la cinquième place » Néanmoins, le septuple champion du monde veut y croire pour la course qui se déroulera ce dimanche à 15h. « Ce week-end a montré des progrès, et c’était l’objectif. Une meilleure approche globale, et tout a globalement été plus agréable. J’ai tiré davantage de la voiture à chaque séance. Dans le dernier tour, j’étais à un dixième et demi à la sortie du premier virage et je dois comprendre pourquoi, je ne me souviens pas exactement. J’étais en retrait dès ce moment, et ça n’a pas aidé. J’aurais pu être plus proche de la cinquième place mais avec le vent et tout, c’est compliqué », a ainsi confié Lewis Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.