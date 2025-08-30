F1 - Ferrari : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’est pas vraiment une réussite. Le Britannique pointe à la sixième place du classement général de la F1. Et à l’issue de la seconde séance des essais libres aux Pays-Bas, le septuple champion du monde s’est permis un nouveau coup de gueule sur son niveau.
Lewis Hamilton s’attendait très certainement à une première saison plus couronnée de succès chez Ferrari. Mais finalement, rien ne se passe exactement comme prévu. Le Britannique n’arrive pas à s’habituer à la voiture de la Scuderia. Résultat : le septuple champion du monde ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1. La seconde séance des essais libres aux Pays-Bas n’a d’ailleurs pas vraiment souri au pilote de 40 ans, qui en a profité pour pousser un nouveau coup de gueule sur son niveau.
«La voiture est assez imprévisible»
« Je pense qu’au final, la qualité de pilotage n’est pas non plus celle que nous souhaitons. La voiture est assez imprévisible. J’ai touché l’herbe, j’ai fait un tête-à-queue. C’était tout. Je poussais, ce qui est positif, je présume. Mais j’espère que cela ne se reproduira plus » a d’abord pesté Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Je ne sais pas où nous allons trouver huit dixièmes»
« Avant mon tête-à-queue, je pense que j’avais environ un dixième d’avance. Puis j’ai perdu un autre dixième et demi dans le dernier virage. Je dois m’améliorer à ce niveau-là. Nous avons du travail à faire sur les réglages. En termes de rythme, nous en sommes là où nous en sommes. Je ne sais pas où nous allons trouver huit dixièmes, vraiment pas. Mais nous allons essayer » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari. À voir si l’écurie italienne trouvera la solution avant le Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. Lewis Hamilton s'est en tout cas montré assez pessimiste sur le sujet.