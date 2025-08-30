F1 - Ferrari : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’est pas vraiment une réussite. Le Britannique pointe à la sixième place du classement général de la F1. Et à l’issue de la seconde séance des essais libres aux Pays-Bas, le septuple champion du monde s’est permis un nouveau coup de gueule sur son niveau.

Lewis Hamilton s’attendait très certainement à une première saison plus couronnée de succès chez Ferrari. Mais finalement, rien ne se passe exactement comme prévu. Le Britannique n’arrive pas à s’habituer à la voiture de la Scuderia. Résultat : le septuple champion du monde ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1. La seconde séance des essais libres aux Pays-Bas n’a d’ailleurs pas vraiment souri au pilote de 40 ans, qui en a profité pour pousser un nouveau coup de gueule sur son niveau.

«La voiture est assez imprévisible» « Je pense qu’au final, la qualité de pilotage n’est pas non plus celle que nous souhaitons. La voiture est assez imprévisible. J’ai touché l’herbe, j’ai fait un tête-à-queue. C’était tout. Je poussais, ce qui est positif, je présume. Mais j’espère que cela ne se reproduira plus » a d’abord pesté Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.