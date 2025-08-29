F1 - Transfert de Verstappen : Il sort du silence chez Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Max Verstappen a finalement assuré qu’il serait toujours chez Red Bull en 2026, on avait beaucoup parlé d’une potentielle arrivée chez Mercedes. Forcément, si tel avait été le cas, il aura fallu faire de la place au Néerlandais. Entre George Russell et Kimi Antonelli, il n’aurait pu en rester qu’un et alors que l’Italien semblait la victime logique de l’arrivée de Verstappen, il s’est confié sur le sujet.

Au cours des dernières semaines, une rumeur a secoué le monde de la Formule 1. En effet, il avait été révélé que Max Verstappen s’était mis d’accord avec Mercedes pour venir à partir de la saison 2026. Suite à cette bombe, on ne parlait alors plus que de ça dans le paddock. Un feuilleton qui s’est depuis refermé. Le pilote Red Bull a mis un terme à tout ce qui pouvait se dire, assurant qu’il ne changerait pas d’écurie en 2026. Verstappen chez Mercedes, ça ne sera donc pas pour tout de suite…

Antonelli aurait dû partir pour Verstappen ? Désormais, Max Verstappen n’est donc plus une menace pour George Russell et Kimi Antonelli chez Mercedes. Mais qui aurait dû céder sa place chez les Flèches d’Argent pour accueillir le quadruple champion du monde ? Alors qu’Antonelli semblait le plus à même pour en faire les frais, l’Italien a confié dans des propos rapportés par NextGen Auto : « Ce n’est pas toujours facile de commencer à travailler pour une équipe de pointe tout de suite. Je suis forcément moins expérimenté que George. Pour le reste je ne sais pas. On peut toujours refaire le monde avec des ’si’. J’ai connu des moments difficiles, mais l’équipe m’a toujours soutenu ».