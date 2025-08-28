F1 - «Ce sera la fin» : Le transfert qui va ruiner la carrière de Verstappen !

L'avenir de Max Verstappen a été au cœur de toutes les attentions ces dernières mois. Finalement, le Néerlandais a décidé de rester chez Red Bull en 2026, ce qui n'empêche pas les rumeurs de persister pur 2027 et au-delà. Cependant, Bernie Ecclestone lance un avertissement au quadruple champion du monde et lui conseille de ne pas signer chez Ferrari.
Pendant de longues semaines, l'avenir de Max Verstappen a été le sujet le plus chaud en F1. Et pour cause, le quadruple champion du monde était annoncé avec insistance chez Mercedes où il aurait discuté à plusieurs reprises avec Toto Wolff. Cependant, après l'annonce du départ de Christian Horner, Max Verstappen a annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. En revanche, rien ne garantit qu'il honorera son contrat qui court jusqu'en 2028. Si l'écurie autrichienne ne lui permet pas de remporter le titre en 2027, le Néerlandais ira probablement voir la concurrence.
Verstappen chez Ferrari, catastrophe assurée ?
Dans cette optique, deux écuries semblent tenir la corde à savoir Aston Martin et Mercedes. En revanche, Bernie Ecclestone recommande vivement à Max Verstappen de ne surtout pas rejoindre la Scuderia. « S’il rejoint Ferrari, ce sera la fin de sa carrière. Espérons que cela n’arrivera pas », lâche l'ancien grand patron de la F1, qui n'es pas réputé pour être un grand fan de Ferrari. En revanche, il reste persuadé que le quadruple champion du monde est capable de porter une équipe : « Il peut toujours transformer une bonne équipe en une équipe gagnante ».
«S’il rejoint Ferrari, ce sera la fin de sa carrière»
En revanche, Bernie Ecclestone recommande à Ferrari de signer un jeune pilote. « Ils doivent choisir un pilote prometteur. Je prendrais le Brésilien (Gabriel) Bortoleto, qui sera très bon selon moi, ou Isack Hadjar. Bortoleto fera l’affaire. Mettez-le dans la bonne voiture et vous verrez », ajoute-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de dresser un dernier bilan inquiétant pour Ferrari : « Malheureusement, les mauvaises personnes ont été choisies. Ils ont besoin de quelqu’un pour rallier de bonnes personnes. Le plus embarrassant, à mon avis, pour Lewis et Ferrari, c’est qu’ils pensaient qu’il serait capable de fournir tout ce qui était nécessaire. Ils doivent être déçus que ce qui était censé être fait n’ait pas été fait ».