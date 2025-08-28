F1 - «Ce sera la fin» : Le transfert qui va ruiner la carrière de Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen a été au cœur de toutes les attentions ces dernières mois. Finalement, le Néerlandais a décidé de rester chez Red Bull en 2026, ce qui n'empêche pas les rumeurs de persister pur 2027 et au-delà. Cependant, Bernie Ecclestone lance un avertissement au quadruple champion du monde et lui conseille de ne pas signer chez Ferrari.

Pendant de longues semaines, l'avenir de Max Verstappen a été le sujet le plus chaud en F1. Et pour cause, le quadruple champion du monde était annoncé avec insistance chez Mercedes où il aurait discuté à plusieurs reprises avec Toto Wolff. Cependant, après l'annonce du départ de Christian Horner, Max Verstappen a annoncé qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. En revanche, rien ne garantit qu'il honorera son contrat qui court jusqu'en 2028. Si l'écurie autrichienne ne lui permet pas de remporter le titre en 2027, le Néerlandais ira probablement voir la concurrence.

Verstappen chez Ferrari, catastrophe assurée ? Dans cette optique, deux écuries semblent tenir la corde à savoir Aston Martin et Mercedes. En revanche, Bernie Ecclestone recommande vivement à Max Verstappen de ne surtout pas rejoindre la Scuderia. « S’il rejoint Ferrari, ce sera la fin de sa carrière. Espérons que cela n’arrivera pas », lâche l'ancien grand patron de la F1, qui n'es pas réputé pour être un grand fan de Ferrari. En revanche, il reste persuadé que le quadruple champion du monde est capable de porter une équipe : « Il peut toujours transformer une bonne équipe en une équipe gagnante ».