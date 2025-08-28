F1 - Transfert de Verstappen : Un concurrent de Red Bull relance le feuilleton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a été le centre des plus folles rumeurs de transfert pendant plusieurs semaines. Et ce, en raison de sa situation contractuelle spéciale avec Red Bull, lui permettant d’annuler son contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2028 par le biais d’une clause. Mercedes, McLaren, Aston Martin… Les rumeurs ont fusé dans la presse avant que Max Verstappen décide d’y mettre un terme en s’annonçant chez Red Bull la saison prochaine. En 2027, Aston Martin pourrait revenir à la charge.

Max Verstappen (27 ans) se trouve à un tournant de sa carrière. Le quadruple champion du monde en titre ne se bat plus vraiment pour le titre mondial en cette saison 2025. La faute à la suprématie des McLaren avec Oscar Piastri et Lando Norris qui mènent la danse au classement général avec 284 et 275 points respectivement. La troisième marche du podium est occupée par Max Verstappen qui compte « seulement » 187 points. Red Bull ne parvient pas à offrir une monoplace suffisamment performante à « Mad Max » qui a fait l’objet de multiples rumeurs de transferts vers Aston Martin notamment pour la saison 2026 grâce à une clause qui lui permet de rendre caduc son contrat chez Red Bull courant jusqu’en 2028. Mais à Budapest en marge du Grand Prix de Hongrie le premier week-end d’août, Verstappen confirmait sa continuité au sein de l’écurie autrichienne qu’il a rejoint en 2016.

«Nous ne sommes pas prêts à recruter Max l’an prochain» Consultant technique d’Aston Martin qui a travaillé auprès de Max Verstappen chez Red Bull, Adrian Newey a échangé avec Riccardo Patrese. L’ancien pilote de Formule 1 a communiqué le message que lui a fait passer Newey sur les aspirations d’Aston Martin et l’impossibilité pour le constructeur anglais d’accueillir Verstappen pour la saison prochaine. « J’ai discuté avec Adrian [Newey] à Goodwood, et il estime qu’ils ne seront pas prêts l’an prochain et qu’ils ne susciteront pas d’espoirs de succès immédiat. S’ils sont prêts, c’est une bonne chose ! Mais il a semblé honnête lorsqu’il a affirmé qu’ils ne seraient pas prêts à concourir pour le championnat. Mais on ne sait jamais, car Adrian est incroyable. Au fond de lui, il espère probablement être prêt l’an prochain, mais il ne veut pas le dire. Il a également déclaré ’nous ne sommes pas prêts à recruter Max l’an prochain’, car il ne pense pas qu’ils puissent lui fournir une voiture gagnante. Voici ce qu’il m’a dit ».