F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen, l’annonce surprise !

La saison semble mal engagée pour Max Verstappen. Troisième du championnat, le pilote de Red Bull a un retard considérable sur le leader Oscar Piastri. À l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, certains estiment que la course au titre est déjà terminée pour le Néerlandais, alors qu’il reste encore 10 Grands Prix à disputer.
Cette saison, rien ne sourit vraiment à Max Verstappen. En difficulté au volant de sa Red Bull, le Néerlandais peine à obtenir de bons résultats. Le pilote de 27 ans pointe ainsi à la troisième place du classement général de la F1, avec 97 points de retard sur le leader Oscar Piastri. Et à l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, certains estiment que Max Verstappen est déjà écarté de la course au titre.
«Le titre semble hors d’atteinte»
« Le public hollandais est l’un des meilleurs de la saison. Max arrivera avec une énergie supplémentaire, et même si le titre semble hors d’atteinte, il saura qu’il y a encore quelque chose à jouer : offrir une victoire à ses fans » a confié Joylon Palmer dans son podcast F1 Nation et dans des propos rapportés par F1i.
«Un challenge vraiment fou pour Red Bull» en 2026 ?
En attendant, Red Bull prépare déjà sa saison 2026. Un gros challenge attend d’ailleurs Max Verstappen selon l’écurie autrichienne. « Il est vrai que le défi de créer un nouveau groupe motopropulseur à partir de zéro, à partir d’une usine qui n’était qu’un champ agricole il y a quelques années, est impensable, mais c’est la méthode Red Bull. C’est ce que Red Bull s’est lancé comme défi. C’est donc un challenge vraiment fou pour Red Bull » a confié Laurent Mekies récemment. En plus du reste de l'année 2025, Max Verstappen va devoir se préparer mentalement pour l'exercice 2026 qui s'annonce très intéressant à suivre avec le changement de réglementation.