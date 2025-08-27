F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen, l’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Cette saison, rien ne sourit vraiment à Max Verstappen. En difficulté au volant de sa Red Bull, le Néerlandais peine à obtenir de bons résultats. Le pilote de 27 ans pointe ainsi à la troisième place du classement général de la F1, avec 97 points de retard sur le leader Oscar Piastri. Et à l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, certains estiment que Max Verstappen est déjà écarté de la course au titre.

«Le titre semble hors d’atteinte» « Le public hollandais est l’un des meilleurs de la saison. Max arrivera avec une énergie supplémentaire, et même si le titre semble hors d’atteinte, il saura qu’il y a encore quelque chose à jouer : offrir une victoire à ses fans » a confié Joylon Palmer dans son podcast F1 Nation et dans des propos rapportés par F1i.