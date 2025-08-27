F1 - Verstappen : Le tacle inattendu de son ex !

Pierrick Levallet

Viré par Red Bull à l’issue de la saison 2024, Sergio Pérez fera son retour en F1 en 2026. Le Mexicain a été officialisé comme pilote de Cadillac aux côtés de Valtteri Bottas. L’ex-coéquipier de Max Verstappen n’a d’ailleurs pas manqué d’asséner un tacle inattendu à ceux qui épaulent le Néerlandais désormais.

Chez Red Bull, la saison est plus compliquée que prévu. Après s’être séparée de Sergio Pérez, l’écurie autrichienne a fait confiance à Liam Lawson pour épauler Max Verstappen. Mais les dirigeants n’ont pas été satisfaits par ses résultats, et l’ont donc rapidement remplacé par Yuki Tsunoda. Seulement, le Japonais ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui aux côtés du Néerlandais. Sergio Pérez s’est alors permis de leur asséner un tacle assez inattendu.

«Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver» « Pour moi, je n'ai rien à prouver. Pas seulement par rapport aux pilotes actuels ou à ceux qui ont suivi [mon passage], mais même avant ça. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, mais c'était une situation très délicate, où il fallait constamment s'adapter et renforcer sa confiance mentale. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver quand on voit le nombre de points qu'ils ont marqués. Cinq points [sept, en réalité] sur toute la saison » a d’abord lancé l’ex-coéquipier de Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.