F1 - Gasly : Le tacle inattendu après son départ d’Alpine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après quatre saisons passées avec Alpine, dont les deux dernières aux côtés de Pierre Gasly, Esteban Ocon a rejoint Haas en 2025, où il a découvert une ambiance qu’il n’avait jamais connue auparavant. Au moment de comparer son expérience au sein des deux écuries, le Français a mis en avant l’environnement beaucoup plus sain dans lequel il se trouve désormais.

Le moins que l’on puisse dire est qu’Esteban Ocon ne regrette pas son choix. Le Français s’est lancé dans une nouvelle aventure en 2025 en rejoignant Haas, après avoir passé les quatre dernières saisons chez Alpine, dont deux avec Pierre Gasly comme coéquipier. Il a alors trouvé une écurie, avec laquelle il a inscrit 27 points en 14 Grands Prix, où il est épanoui, en tout cas beaucoup plus que lors de sa précédente expérience.

« Par rapport à ma précédente expérience, c'est un environnement sain » « Par rapport à ma précédente expérience, c'est un environnement sain. Personne ne se cache derrière quoi que ce soit. Si l'on fait mal quelque chose, on en parle en espérant que ça ne se reproduise pas. Et on en parle directement à la fin de la course. C'est bien, parce que si on n'en parle pas, comme je l'ai connu par le passé, alors ça recommence. C'est l'essentiel », a déclaré Esteban Ocon auprès de Motorsport.com.