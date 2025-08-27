F1 - Gasly : Le tacle inattendu après son départ d’Alpine !

Après quatre saisons passées avec Alpine, dont les deux dernières aux côtés de Pierre Gasly, Esteban Ocon a rejoint Haas en 2025, où il a découvert une ambiance qu’il n’avait jamais connue auparavant. Au moment de comparer son expérience au sein des deux écuries, le Français a mis en avant l’environnement beaucoup plus sain dans lequel il se trouve désormais.
Le moins que l’on puisse dire est qu’Esteban Ocon ne regrette pas son choix. Le Français s’est lancé dans une nouvelle aventure en 2025 en rejoignant Haas, après avoir passé les quatre dernières saisons chez Alpine, dont deux avec Pierre Gasly comme coéquipier. Il a alors trouvé une écurie, avec laquelle il a inscrit 27 points en 14 Grands Prix, où il est épanoui, en tout cas beaucoup plus que lors de sa précédente expérience.
« Par rapport à ma précédente expérience, c'est un environnement sain »
« Par rapport à ma précédente expérience, c'est un environnement sain. Personne ne se cache derrière quoi que ce soit. Si l'on fait mal quelque chose, on en parle en espérant que ça ne se reproduise pas. Et on en parle directement à la fin de la course. C'est bien, parce que si on n'en parle pas, comme je l'ai connu par le passé, alors ça recommence. C'est l'essentiel », a déclaré Esteban Ocon auprès de Motorsport.com.
« Ça peut paraître fou, mais j'ai vu des gens qui n'étaient pas motivés par le passé »
« Cette équipe est incroyablement motivée. Ça peut paraître fou, mais j'ai vu des gens qui n'étaient pas motivés par le passé, même en travaillant dans le paddock F1 », a ajouté Esteban Ocon. « C'est probablement ce qu'il y a de pire. Maintenant, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a évidemment des choses que nous devons améliorer. Mais nous avons une base très solide pour travailler depuis que je suis arrivé, et on avance. Je suis ravi de la manière dont ça se passe. »