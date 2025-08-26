Officiel : Ecrasés par Hamilton et Verstappen, ils font un retour fracassant en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le marché des transferts est très actif en F1 actuellement, Cadillac vient d'annoncer ses deux pilotes pour 2026. La nouvelle écurie a décidé de débarquer avec du lourd puisque Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont été officialisés. Deux pilotes qui auront à cœur de se relancer après avoir été dans l'ombre de Lewis Hamilton et Max Verstappen.

La saison 2026 s'annonce déjà palpitante à différents égards. La nouvelle réglementation pourrait ainsi bouleverser la hiérarchie sur la grille qui accueillera une onzième équipe. En effet, la marque américaine va débarquer l'année prochaine avec de grandes ambitions. Et le projet commence d'ailleurs à prendre forme puisque Cadillac vient d'officialiser le nom de son duo de pilotes, bien connus en F1. Il s'agira en effet de deux pilotes très expérimentés à savoir Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Au-delà de leur grand expérience, ils partagent tous deux un point commun à savoir celui d'avoir été le coéquipier d'un multiple champion du monde au sein d'une équipe dominante, et d'avoir grandement souffert. C'est face à Max Verstappen chez Red Bull pour Sergio Pérez, tandis que Valtteri Bottas était aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Bottas et Pérez chez Cadillac, c'est officiel Malgré tout, Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac F1, ne cache pas sa joie de pouvoir compter sur ce duo de pilotes. « La signature de deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo [le surnom de Sergio Pérez] est un signe fort de nos intentions. Ils ont tout connu et savent ce qu'il faut pour réussir en F1. Mais surtout, ils comprennent ce que signifie contribuer à la construction d'une équipe. Leur leadership, leur feedback, leur instinct forgé par la compétition et, bien sûr, leur vitesse seront inestimables pour donner vie à cette équipe. Un grand merci à Mercedes pour sa coopération et sa compréhension », a-t-il expliqué dans le communiqué de l'écurie américaine.