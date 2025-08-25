F1 : «Une implosion», Verstappen au cœur d’un clash ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison des performances de la Red Bull et alors qu’il compte une centaine de points de retard au classement pilotes, Max Verstappen est hors de la course au titre de champion du monde, selon Johnny Herbert. Ce dernier estime en revanche que le Néerlandais aura un rôle à jouer dans le duel entre Lando Norris et Oscar Piastri.

Après avoir décroché quatre titres de champion du monde d’affilée, Max Verstappen devrait laisser son trône cette année. Troisième au classement pilotes, le Néerlandais compte 88 points de retard sur Lando Norris, deuxième, et 97 sur Oscar Piastri, premier. Pour Johnny Herbert, il est d’ores et déjà hors de la course, mais aura tout de même un rôle à jouer d’ici à la fin de la saison.

«Il pourrait y avoir une implosion chez McLaren, mais je ne le pense pas» « Pour le championnat, oui. Mais il sera dans la course parfois, quand sa Red Bull sera au niveau ou s’il pleut. Il posera des problèmes à Lando et Oscar et il aura une influence, car il pourrait leur prendre des points. C’est très peu probable qu’il ait une énorme influence si la Red Bull reste nettement derrière. Il pourrait y avoir une implosion chez McLaren, mais je ne le pense pas. Max sera simplement dans la course et il les amènera à réfléchir différemment, car ils se battent pour le championnat tout en se battant contre Max », a déclaré Johnny Herbert, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.