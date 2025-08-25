F1 - Verstappen : Red Bull s’attaque à un nouveau pilote, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Yuki Tsunoda, remplaçant de Liam Lawson en cours de saison, ne devrait pas être reconduit en 2026, Max Verstappen devrait avoir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Dans cette optique, Red Bull aurait manifesté son intérêt pour Alex Palou. Des discussions auraient été initiées avec le quadruple champion d’Indycar.

En difficulté depuis qu’il a pris la place de Liam Lawson, Yuki Tsunoda ne devrait pas être conservé par Red Bull la saison prochaine. La question est de savoir qui sera le coéquipier de Max Verstappen en 2026. Si le nom d’Isack Hadjar a été évoqué, lui qui réalise de belles performances avec Racing Bulls pour sa première année en Formule 1, l’écurie autrichienne pourrait jeter son dévolu sur un autre pilote et choisir un champion d’Indycar.

Red Bull pense à Palou pour accompagner Verstappen En effet, d’après les informations d’IndyStar, Red Bull serait intéressé par Alex Palou. Âgé de 28 ans, l’Espagnol vient de remporter son quatrième titre, le troisième consécutif, en Indycar. Des sources directement informées des discussions auraient confirmé l’intérêt de l’écurie autrichienne. Contacté par IndyStar, ni Roger Yasukawa, manager d’Alex Palou, ni Chip Ganassi Racing, n’ont confirmé des négociations dans l’optique de son arrivée chez Red Bull la saison prochaine.