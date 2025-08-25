F1 - Verstappen : Red Bull s’attaque à un nouveau pilote, la grosse surprise !

Alors que Yuki Tsunoda, remplaçant de Liam Lawson en cours de saison, ne devrait pas être reconduit en 2026, Max Verstappen devrait avoir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Dans cette optique, Red Bull aurait manifesté son intérêt pour Alex Palou. Des discussions auraient été initiées avec le quadruple champion d’Indycar.
En difficulté depuis qu’il a pris la place de Liam Lawson, Yuki Tsunoda ne devrait pas être conservé par Red Bull la saison prochaine. La question est de savoir qui sera le coéquipier de Max Verstappen en 2026. Si le nom d’Isack Hadjar a été évoqué, lui qui réalise de belles performances avec Racing Bulls pour sa première année en Formule 1, l’écurie autrichienne pourrait jeter son dévolu sur un autre pilote et choisir un champion d’Indycar.
Red Bull pense à Palou pour accompagner Verstappen
En effet, d’après les informations d’IndyStar, Red Bull serait intéressé par Alex Palou. Âgé de 28 ans, l’Espagnol vient de remporter son quatrième titre, le troisième consécutif, en Indycar. Des sources directement informées des discussions auraient confirmé l’intérêt de l’écurie autrichienne. Contacté par IndyStar, ni Roger Yasukawa, manager d’Alex Palou, ni Chip Ganassi Racing, n’ont confirmé des négociations dans l’optique de son arrivée chez Red Bull la saison prochaine.
« Si je rejoignais la F1, il faudrait que ce soit dans un top team »
S’il a failli rejoindre la Formule 1 il y a quelques années, Alex Palou veut un projet ambitieux pour sauter le pas. « J'adore la F1 et c'était mon rêve, bien sûr, mais le moment n'est pas propice. En Indycar, j'ai une équipe exceptionnelle et la possibilité de construire quelque chose de grand. Si je rejoignais la F1, il faudrait que ce soit dans un top team. Pourquoi devrais-je gâcher trois ou quatre ans avec une équipe qui ne pourrait pas gagner ? Ce n'est pas ma conception de la course, je veux me battre pour des victoires et des Championnats. Pas de F1, pas de problème, la vie continue », déclarait Alex Palou au début de l’été, quand son nom avait été associé à Cadillac.