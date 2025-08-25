F1 - «Il mène une double vie» : L’annonce choc sur Lewis Hamilton !

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton peine à trouver ses marques chez Ferrari. Une situation inquiétante commentée par l'ancien pilote de la Scuderia Ivan Capelli qui estime que le septuple champion du monde mène une espère de double vie entre son comportement en dehors de la piste, et son attitude lorsqu'il met son casque.
Pour ses premiers mois cher Ferrari, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à connaître de telles difficultés. Et pour cause, le pilote britannique n'est pas monté une seule fois sur le podium en course, pendant que son coéquipier Charles Leclerc a déjà fini cinq fois dans le top 3, décrochant même une pole position en Hongrie. Une situation qui a poussé le septuple champion du monde à se déclarer lui-même «inutile» pour Ferrari. Ancien pilote de la Scuderia, Ivan Capelli ne reconnaît plus Lewis Hamilton et lui prête «une sorte de double vie».
«Lewis Hamilton mène une sorte de double vie»
« Lewis Hamilton ? Il mène une sorte de double vie. En dehors des circuits, c'est le Hamilton que nous connaissons, le septuple champion du monde, mais une fois dans la voiture, il ne trouve pas de réponse à ses problèmes de pilotage. Je l'ai vu perdre le sourire qu'il avait dans les yeux. Ce qui faisait sa force, c'était de prendre l'équipe par la main dans les moments difficiles, mais il n'y arrive plus. Et il s'en rend compte maintenant. Surtout avec un coéquipier aussi rapide à ses côtés », estime-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.
Hamilton reste confiant pour l'avenir
De son côté, Lewis Hamilton garde tout de même confiance en l'avenir. Sur Instagram, le septuple champion du monde a posté une publication dans laquelle il affiche ses ambitions après cette trêve estivale : « Je suis toujours très reconnaissant pour ce moment, pour cette occasion de me reposer et de me ressourcer. J'ai beaucoup médité. Chacun d'entre nous est confronté à tant de difficultés, tant sur le plan individuel que mondial. Il est tellement important que nous embrassions la lumière de la vérité et de l'amour et que nous prenions soin de nous-mêmes afin de pouvoir mieux prendre soin des autres. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous devons continuer à avancer, même lorsque c'est difficile. »