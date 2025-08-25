F1 : Viré à cause de Lewis Hamilton, la décision choc de Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton peine à s'intégrer chez Ferrari où les méthodes de travail sont très différentes de ce qu'il a connu chez Mercedes. Sa relation avec son ingénieur de course Riccardo Adami paraît notamment très délicate. Au point que son avenir s'assombrisse au sein de la Scuderia pour la saison prochaine.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de répondre aux exigences attendues par son arrivée, présentée comme le transfert du siècle. Le Britannique semble avoir du mal à s'adapter à la méthode italienne après avoir connu durant toute sa carrière McLaren et Mercedes, où la façon de travaille semble très différente. Mais surtout son entente avec son ingénieur de course Riccardo Adami qui est pointée du doigt cette année. A plusieurs reprises, les communications radio ont semblé assez chaudes, retranscrivant une forme d'incompréhension entre les deux hommes.

L'ingénieur de course de Lewis Hamilton viré par Ferrari ? Il faut dire que jusque-là, Lewis Hamilton entretenait une relation idyllique avec Peter Bonington chez Mercedes. Surnommé Bono a été l'ingénieur de course du septuple champion du monde pendant ses 12 saisons au sein de l'écurie de la marque allemande. A tel point que des rumeurs ont circulé envoyant Peter Bonington chez Ferrari avec Lewis Hamilton. Finalement, il collabore désormais avec Kimi Antonelli. Et PlanetF1.com se lance dans un audacieux pronostic, à savoir le licenciement de Riccardo Adami en fin de saison.