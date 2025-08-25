F1 - Ferrari : Verstappen prend la place d’Hamilton, la folle annonce !

Alors que Lewis Hamilton vit une première saison difficile avec Ferrari, Johnny Herbert se demande si le Britannique ne pourrait pas décider d’arrêter sa carrière en 2026. Pour le remplacer, l’ancien pilote de Formule 1 estime que Max Verstappen serait le candidat idéal, même s’il n’y croit pas vraiment et verrait plutôt un retour de Carlos Sainz chez la Scuderia.
« Si les choses ne fonctionnent pas et ne s’améliorent pas avec les F1 de 2026, peut-être en viendra-t-il à la conclusion qu’il est temps de passer à autre chose et en essayer d’autres dans sa vie. » Selon Johnny Herbert, Lewis Hamilton pourrait décider de tout arrêter en 2026, si ses difficultés se poursuivent avec Ferrari. La question est de savoir qui pourrait le remplacer et, en ce sens, l’ancien pilote de Formule 1 voit Max Verstappen comme le candidat idéal.
«Verstappen pourrait être la solution idéale à terme»
« Quand Hamilton a dit que des choses se passaient en coulisses, je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait. On peut interpréter cela comme des choses qui l’agacent, ou une discussion sur un changement de pilote. Est-ce déjà évoqué par Ferrari ? Et peut-être a-t-on mentionné que si la situation ne s’améliore pas, il faut se préparer à préparer le prochain pilote pour l’année prochaine. Peut-être se disent-ils tous les deux que si ça ne marche pas, le moment est venu. Verstappen pourrait être la solution idéale à terme. Mais je ne pense pas que ce soit Verstappen qui le remplacerait », a déclaré Johnny Herbert, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.
«Carlos faisait un travail absolument brillant et maîtrisait vraiment Charles»
D’après lui un retour de Carlos Sainz chez Ferrari serait plus probable et l’Espagnol ne dirait pas non : « Ce pourrait être l’un des plus jeunes pilotes, je suppose. Mais j’ai vu une petite interview de Carlos Sainz, lorsqu’on lui a demandé s’il retournerait chez Ferrari, il avait répondu “Oui, peut-être !”, si on lui proposait. Carlos faisait un travail absolument brillant et maîtrisait vraiment Charles. Il est encore jeune. Il fait encore du bon travail, même s’il a quelques difficultés avec Williams. Mais on sait à quel point il était bon chez Ferrari. »