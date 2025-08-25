F1 - Ferrari : Verstappen prend la place d’Hamilton, la folle annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Lewis Hamilton vit une première saison difficile avec Ferrari, Johnny Herbert se demande si le Britannique ne pourrait pas décider d’arrêter sa carrière en 2026. Pour le remplacer, l’ancien pilote de Formule 1 estime que Max Verstappen serait le candidat idéal, même s’il n’y croit pas vraiment et verrait plutôt un retour de Carlos Sainz chez la Scuderia.

« Si les choses ne fonctionnent pas et ne s’améliorent pas avec les F1 de 2026, peut-être en viendra-t-il à la conclusion qu’il est temps de passer à autre chose et en essayer d’autres dans sa vie. » Selon Johnny Herbert, Lewis Hamilton pourrait décider de tout arrêter en 2026, si ses difficultés se poursuivent avec Ferrari. La question est de savoir qui pourrait le remplacer et, en ce sens, l’ancien pilote de Formule 1 voit Max Verstappen comme le candidat idéal.

«Verstappen pourrait être la solution idéale à terme» « Quand Hamilton a dit que des choses se passaient en coulisses, je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait. On peut interpréter cela comme des choses qui l’agacent, ou une discussion sur un changement de pilote. Est-ce déjà évoqué par Ferrari ? Et peut-être a-t-on mentionné que si la situation ne s’améliore pas, il faut se préparer à préparer le prochain pilote pour l’année prochaine. Peut-être se disent-ils tous les deux que si ça ne marche pas, le moment est venu. Verstappen pourrait être la solution idéale à terme. Mais je ne pense pas que ce soit Verstappen qui le remplacerait », a déclaré Johnny Herbert, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.