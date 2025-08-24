F1 - Transfert de Verstappen : «Conversations» confirmées, Red Bull lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longueurs semaines, le transfert de Max Verstappen a été au cœur de toutes les spéculations jusqu'à l'annonce du départ de Christian Horner, viré par Red Bull. Mais au sein de l'écurie autrichienne, on confirme bien qu'il y a eu des conversations sur le marché.

Ce fut l'un des dossiers brûlants au sein du paddock de F1. L'avenir de Max Verstappen s'est effectivement retrouvé au cœur des discussions puisque son nom revenait avec insistance du côté de Mercedes. Finalement, le quadruple champion du monde a annoncé qu'il restait chez Red Bull. Une officialisation intervenue seulement quelques jours après celle du départ de Christian Horner. Dans tous les cas, Stephen Knowles, l’ingénieur senior en stratégie de course chez Red Bull, reconnaît que l'écurie autrichienne a tremblé.

Red Bull confirme des discussions autour de Verstappen « Non, je ne lève pas les yeux au ciel. Il est difficile de savoir ce qui est de la fumée et ce qui est du feu dans ce genre de situation. Il y a beaucoup de conversations dans le paddock. Certaines sont hypothétiques, d’autres ont une certaine substance. On ne sait jamais vraiment si une conversation hypothétique a été tellement amplifiée qu’elle est désormais présentée comme un fait ou non », affirme-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.