F1 - Verstappen fait une dinguerie au volant : Sa famille n'en revient pas !

Max Verstappen s'est montré fidèle à sa réputation et ce, loin des circuits de Formule 1. Pendant la traditionnelle coupure estivale de ce mois d'août dans la discipline reine de la course automobile, le quadruple champion du monde a fait un break familial au golf. L'occasion, même au volant d'une simple voiturette de faire parler son talent de pilote et d'attiser la peur chez les passagers.

Le dimanche 31 août prochain sonnera le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas, un mois après le dernier en date en Hongrie. Une course sur le Hungaroring qui n'avait pas vraiment souri à Max Verstappen. Le champion du monde aux quatre couronnes mondiales n'est pas en mesure de tirer le meilleur de sa RB-21. Les Red Bull ne jouent pas les premiers rôles cette saison que ce soit Yuki Tsunoda ou Verstappen qui a dû se contenter de la 9ème place à Budapest et court derrière un podium depuis le Grand Prix du Canada à la mi-juin.

Même au volant d'une voiturette de golf, Verstappen joue avec le feu sur les dépassements... Pendant sa coupure estivale, Max Verstappen s'est reposé et a notamment été aperçu sur le yacht de Toto Woff, le Mangusta du patron de l'écurie Mercedes, en Sardaigne à la mi-août. Ces dernières heures, le pilote néerlandais a effectué une sortie de golf avec sa famille, à savoir sa compagne Kelly Piquet et la fille Pénélope de la Brésilienne. Une excursion qui a causé une peur bleue aux passagers de la voiturette de golf en raison de l'attitude de Verstappen au volant.