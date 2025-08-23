F1 - Transfert de Verstappen : La catastrophe qui a effrayé Red Bull !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, les rumeurs concernant un transfert de Max Verstappen chez Mercedes en 2026 ont fait beaucoup de bruit. Finalement, le feuilleton a été récemment refermé par le Néerlandais en personne, affirmant qu’il serait toujours chez Red Bull la saison à venir. Au sein de l’écurie, on peut donc respirer désormais après avoir craint le pire pour Verstappen face à toutes ces rumeurs.

Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen était annoncé sur le départ pour la saison prochaine. En effet, la planète F1 a tremblé ces dernières semaines suite à l’annonce notamment d’un accord entre le pilote néerlandais et Toto Wolff pour rejoindre Mercedes à partir de 2026. Partira ? Ne partira pas ? Telle est la question qui a longtemps été posée dans le paddock et finalement, Verstappen l’a assuré : il sera toujours chez Red Bull en 2026.

« Si une histoire revient sans cesse, c’est qu’il y a probablement quelque chose derrière » Pas de départ donc au programme pour Max Verstappen. De quoi rassurer Red Bull et ses employés. En effet, face à toutes les rumeurs, certains ont imaginé la possibilité que le Néerlandais s’en aille réellement. Rapporté par NextGen Auto, Stephen Knowles, ingénieur senior en stratégie de course, a en effet expliqué : « Non, je ne lève pas les yeux au ciel. Il est difficile de savoir ce qui est de la fumée et ce qui est du feu dans ce genre de situation. Il y a beaucoup de conversations dans le paddock. Certaines sont hypothétiques, d’autres ont une certaine substance. On ne sait jamais vraiment si une conversation hypothétique a été tellement amplifiée qu’elle est désormais présentée comme un fait ou non. il est difficile de savoir à quoi se fier, mais si une histoire revient sans cesse, c’est qu’il y a probablement quelque chose derrière ».