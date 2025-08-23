F1 : Face à Lewis Hamilton, un psychologue est appelé à l’aide !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de rejoindre Ferrari en 2025, Lewis Hamilton pilotait au volant d’une Mercedes. Au sein de cette écurie, le Britannique faisait la paire avec son compatriote, George Russell. Arrivé en 2020 en provenance de Williams, il est alors entré dans une nouvelle ère. Et pour l’aider dans cette transition chez Mercedes, Russell n’a d’ailleurs pas hésité à par appel à un psychologue qui lui a été d’une grande aide.

Actuellement, c’est Charles Leclerc qui est le coéquipier de Lewis Hamilton chez Ferrari. Précédemment, c’est George Russell qui avait cette étiquette chez Mercedes. Forcément, piloter aux côtés du septuple champion du monde est loin d’être simple. La pression doit être énorme d’autant plus pour l’ancien pilote Williams encore jeune à son arrivée au sein de l’écurie allemande aux côtés de Lewis Hamilton. Mais voilà que Russell a pu compter sur l’aide de son psychologue.

« J’ai eu une excellente conversation avec mon psychologue à ce sujet » Rapporté par NextGen Auto, George Russell est revenu sur ses débuts chez Mercedes en tant que coéquipier de Lewis Hamilton. C’est alors qu’il a notamment expliqué : « Avant d’arriver dans l’équipe, je réfléchissais à la façon dont j’allais gérer cette situation psychologiquement. Jusqu’au jour où j’ai eu une excellente conversation avec mon psychologue à ce sujet, sur la façon dont je devais gérer la pression d’être son équipier ».