F1 : Lewis Hamilton bientôt remplacé, c’est historique !

Détenteur de nombreux records en Formule 1, Lewis Hamilton est notamment le pilote ayant réalisé la meilleure saison rookie de l’histoire. En 2007, alors chez McLaren, le jeune Britannique avait terminé deuxième du championnat du monde avec 109 points au compteur. Un record qui est aujourd’hui menacé par son successeur chez Mercedes, Kimi Antonelli.
Vivant une saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton n’en reste pas moins l’une si ce n’est la plus grande légende de l’histoire de la Formule 1. Septuple champion du monde, le Britannique avait impressionné dès sa première saison en catégorie reine. En 2007, Hamilton débarque chez McLaren, et a terminé vice-champion du monde, à seulement un petit point de Kimi Räikkönen.
Un record exceptionnel pour Lewis Hamilton
Cette saison rookie restera dans les annales pour Lewis Hamilton. En effet, avec 109 points inscrits, le numéro 44 a réalisé la meilleure première saison de l’histoire de la Formule 1. Depuis, le barème de points a évolué. Comme le rapporte F1Only, avec le barème de 2025 (dans lequel 25 points sont accordés au vainqueur), Lewis Hamilton aurait alors inscrit 267 points sur cette belle saison 2007. Le record de « King Lewis » tient donc toujours malgré que plus de points soient accordés aux pilotes. En 2023, Oscar Piastri n’était pas passé loin de dépasser Hamilton avec 97 points inscrits pour sa première année chez McLaren.
Hamilton dépassé par Antonelli ?
En 2025, Lewis Hamilton pourrait cependant voir ce beau record être dépassé. En effet, comme l’indique F1Only, Kimi Antonelli marche sur les traces de son prédécesseur chez Mercedes. Le jeune pilote italien a pour le moment cumulé 64 points sur la saison 2025. Cela signifie qu’il ne manque plus que 46 points pour Antonelli afin de déloger le record de Lewis Hamilton, alors qu’il reste encore dix Grand Prix à disputer sur la saison...