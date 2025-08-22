F1 : Lewis Hamilton bientôt remplacé, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Détenteur de nombreux records en Formule 1, Lewis Hamilton est notamment le pilote ayant réalisé la meilleure saison rookie de l’histoire. En 2007, alors chez McLaren, le jeune Britannique avait terminé deuxième du championnat du monde avec 109 points au compteur. Un record qui est aujourd’hui menacé par son successeur chez Mercedes, Kimi Antonelli.

Vivant une saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton n’en reste pas moins l’une si ce n’est la plus grande légende de l’histoire de la Formule 1. Septuple champion du monde, le Britannique avait impressionné dès sa première saison en catégorie reine. En 2007, Hamilton débarque chez McLaren, et a terminé vice-champion du monde, à seulement un petit point de Kimi Räikkönen.

Un record exceptionnel pour Lewis Hamilton Cette saison rookie restera dans les annales pour Lewis Hamilton. En effet, avec 109 points inscrits, le numéro 44 a réalisé la meilleure première saison de l’histoire de la Formule 1. Depuis, le barème de points a évolué. Comme le rapporte F1Only, avec le barème de 2025 (dans lequel 25 points sont accordés au vainqueur), Lewis Hamilton aurait alors inscrit 267 points sur cette belle saison 2007. Le record de « King Lewis » tient donc toujours malgré que plus de points soient accordés aux pilotes. En 2023, Oscar Piastri n’était pas passé loin de dépasser Hamilton avec 97 points inscrits pour sa première année chez McLaren.