F1 - Hamilton : La grosse bagarre annoncée avec Leclerc !

Alors que Lewis Hamilton, toujours en quête de son premier podium, vit une première saison très compliquée chez Ferrari, Juan Pablo Montoya s’attend à voir des progrès l'année prochaine. Selon lui, les efforts du septuple champion du monde finiront par payer et il rendra la vie bien plus difficile à Charles Leclerc en 2026.

Avec 109 points au classement des pilotes et aucun podium, Lewis Hamilton souffre de la comparaison avec Charles Leclerc, qui compte 151 points et a fini à cinq reprises sur le podium. Une situation qui devrait évoluer la saison prochaine selon Juan Pablo Montoya. Ce dernier s’attend à une bataille bien plus disputée entre les deux pilotes Ferrari en 2026.

« La vie deviendra plus difficile pour Charles » « Ce qui se passe réellement, c’est que Lewis en est arrivé à un point où il veut battre son coéquipier. Il fournit d’énormes efforts. Il travaille très dur, mais la voiture ne lui convient pas. Les ingénieurs commencent à comprendre, mais ils ne saisissent pas encore pleinement à quel point cette voiture est difficile à piloter », a déclaré Juan Pablo Montoya, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Je pense que lorsque Ferrari aura davantage adapté la voiture au style de Lewis et que celui-ci se sentira plus à l’aise, la vie deviendra plus difficile pour Charles. Jusqu’à présent, cela n’a pas été trop difficile pour lui, mais nous verrons bien. Apparemment, lors des dernières courses, j’ai remarqué que l’approche des ingénieurs envers Lewis avait beaucoup changé, et qu’ils avaient commencé à lui donner de bonnes informations, ce qui a permis à Lewis d’améliorer considérablement son rythme pendant les courses. Et chaque fois que Lewis commence à devenir plus compétitif, la Ferrari va plus vite. »