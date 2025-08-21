Affaire Pormanove : La F1 également touchée par le scandale

Depuis ce lundi, cette affaire sordide s’est transformée en véritable scandale d’état. Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Pormanove, est décédé en plein live diffusé sur la plateforme Kick, qui sponsorise notamment l’écurie Sauber en Formule 1. Un porte-parole de l’équipe suisse a d’ailleurs pris la parole à ce sujet.
Cette sombre affaire secoue l’espace médiatique depuis plusieurs jours. Ce lundi, le streameur Jean Pormanove est décédé dans son sommeil à l’âge de 46 ans. De son vrai nom Raphaël Graven, ce dernier réunissait pas moins de 670 000 abonnés sur la plateforme de diffusion Twitch, mais également 500 000 sur Kick, où il effectuait des lives accompagné de différents créateurs de contenus.
L’affaire Jean Pormanove scandalise la France
Installés dans un studio lugubre appelé « le lokal », « JP » et ses soi-disant « amis » réalisaient toutes sortes d’activités. Mais régulièrement, Raphaël Graven était violenté par plusieurs de ses acolytes, provoquant depuis plusieurs mois l’indignation de certains viewers sur les réseaux sociaux. Décédé dans son sommeil en plein milieu d’une diffusion sur Kick, Jean Pormanove a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux. Ses anciens acolytes « Naruto » et Safine, que certains qualifient désormais de tortionnaires, sont pointés du doigt.
L’écurie Sauber prend la parole
Une enquête a d’ailleurs été ouverte par le parquet de Nice afin de déterminer qu'elles ont été les causes précises de la mort du streameur. En attendant, en plus des anciens compères de Jean Pormanove, c’est également Kick qui se retrouve mise en cause. Figures de proue de la plateforme, Drake et Mr Beast ont été indignés par cette tragique nouvelle, tout comme l’écurie Sauber, sponsorisée par Kick. Un porte-parole de l’écurie suisse a d’ailleurs pris la parole : « Nous sommes attristés par cette tragédie et nous faisons confiance à KICK pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter ses garanties et de protéger les créateurs », confie-t-elle à PlanetF1. Un drame qui touche également le monde de la Formule 1 donc...