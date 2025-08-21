Affaire Pormanove : La F1 également touchée par le scandale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis ce lundi, cette affaire sordide s’est transformée en véritable scandale d’état. Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Pormanove, est décédé en plein live diffusé sur la plateforme Kick, qui sponsorise notamment l’écurie Sauber en Formule 1. Un porte-parole de l’équipe suisse a d’ailleurs pris la parole à ce sujet.

Cette sombre affaire secoue l’espace médiatique depuis plusieurs jours. Ce lundi, le streameur Jean Pormanove est décédé dans son sommeil à l’âge de 46 ans. De son vrai nom Raphaël Graven, ce dernier réunissait pas moins de 670 000 abonnés sur la plateforme de diffusion Twitch, mais également 500 000 sur Kick, où il effectuait des lives accompagné de différents créateurs de contenus.

L’affaire Jean Pormanove scandalise la France Installés dans un studio lugubre appelé « le lokal », « JP » et ses soi-disant « amis » réalisaient toutes sortes d’activités. Mais régulièrement, Raphaël Graven était violenté par plusieurs de ses acolytes, provoquant depuis plusieurs mois l’indignation de certains viewers sur les réseaux sociaux. Décédé dans son sommeil en plein milieu d’une diffusion sur Kick, Jean Pormanove a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux. Ses anciens acolytes « Naruto » et Safine, que certains qualifient désormais de tortionnaires, sont pointés du doigt.