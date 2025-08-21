F1 : «Ferrari doit se réveiller», l’ultimatum pour le remplaçant de Lewis Hamilton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus de la mi-saison, le bilan de la première de Lewis Hamilton chez Ferrari n’est pas flatteur pour le septuple champion du monde. Au contraire, le Britannique n’a jamais été sur ne serait-ce qu’un podium en 14 Grands Prix et traîne son spleen ouvertement dans la Scuderia. Bernie Ecclestone a soumis une option pour sa succession à court ou long terme : Gabriel Bortoleto.

14 Grands Prix se sont déroulés depuis le coup d’envoi de la saison en Australie en mars dernier. Et parmi ces nombreuses courses de Formule 1, Lewis Hamilton n’est jamais parvenu à monter sur le moindre podium sous ses nouvelles couleurs. Dans la SF-25 rouge de Ferrari, le pilote britannique a même réalisé la pire performance de son historique en Hongrie. Depuis 2007, au Hungaroring, Hamilton avait toujours fini dans les points après avoir passé la ligne d’arrivée. Le 3 août dernier, sans rythme et dépité au point de dire que Ferrari devait changer de pilote la veille pendant les qualifications, Lewis Hamilton devait se contenter du 12ème place au Grand Prix de Hongrie.

«Quand il est arrivé chez Ferrari, nous pensions naïvement qu’il aurait tout sous contrôle» A l’occasion de cette coupure estivale en attendant la reprise le 31 août prochain pour le Grand Prix des Pays-Bas, il est beaucoup question de la situation de Lewis Hamilton dans les médias chez Ferrari. Le Team Principal Frédéric Vasseur s’est récemment penché sur la question à Auto Motor Sport, reconnaissant une erreur partagée entre les deux parties. « Lewis et moi avions sous-estimé le défi auquel il était confronté en début de saison. Quand il est arrivé chez Ferrari, nous pensions naïvement qu’il aurait tout sous contrôle ». Afin d’appuyer son point, le patron de la Scuderia faisait un parallèle avec Carlos Sainz Jr, son prédécesseur dans la monoplace Ferrari. « Il n’est pas comme Carlos Sainz, qui change d’équipe tous les deux ou trois ans et qui connaît bien le processus. Il a fallu quatre ou cinq courses à Lewis pour prendre le coup de main ».