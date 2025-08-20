F1 - Hamilton : Mercedes annonce des négociations !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après 12 saisons chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de partir il y a un an. Le Britannique a rejoint Ferrari et son annonce avait eu l'effet d'un choc chez Mercedes comme le rappelle Toto Wolff qui assure que les négociations pour le départ du Britannique avaient été très compliquées.

Contre toute attente, Lewis Hamilton annonçait son transfert chez Ferrari le début de l'année 2024. Un changement d'écurie effectif un an plus tard, et qui avait fait l'effet d'une bombe. Il faut dire que le septuple champion du monde était chez Mercedes depuis 2013 et ne semblait pas sur le départ. Par conséquent, les négociations entre Lewis Hamilton et Toto Wolff ont été difficiles, au point que le patron de l'équipe ne délègue cela à quelqu'un d'autre.

Wolff revient sur les négociations pour le départ d'Hamilton « Ce qui rend les choses encore plus délicates, c’est que vous négociez avec quelqu’un qui est votre allié. Quelqu’un dont les objectifs sont assez proches des vôtres. Pour Lewis et moi, cela a toujours été un problème. Parce que pendant deux ans et demi, nous étions les meilleurs amis du monde. Nous étions sur la même longueur d’onde à 100%, nous partagions notre vie privée et tout le reste. Et puis nous avons eu ces deux mois de négociation », confie le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.