F1 - Michael Schumacher : L'annonce qui ne va pas plaire à Lewis Hamilton...

En signant chez Ferrari, Lewis Hamilton voulait marquer l'histoire en remportant un huitième titre mondial là où Michael Schumacher a écrit sa légende. Cependant, tout ne se déroule pas comme prévu pour le pilote britannique. Et la comparaison faite pas James Vowles entre les deux septuples champions du monde ne risque pas de plaire à Lewis Hamilton.

En signant chez Ferrari, Lewis Hamilton espérait régler définitivement le débat sur le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. En effet, quoi de mieux que de remporter un huitième titre mondial inédit dans l'équipe qui a permis à Michael Schumacher d'entrer dans la légende ? Cependant, le Britannique est en difficulté au sein de la Scuderia, et c'est justement dans ce contexte que James Vowles, qui a travaillé avec les deux pilotes chez Mercedes, compare les deux seuls septuples champions du monde de l'histoire de la F1.

Vowles compare Schumacher et Hamilton « Michael n’était pas le plus habile au volant. J’ai déjà dit que c’était Lewis. Mais Michael savait comment tirer la moindre milliseconde de lui-même, et la moindre milliseconde de l’équipe. Hamilton possède une quantité incroyable de talent naturel, ce qui fait de lui un pilote exceptionnellement performant. Quand il prend la piste pour la première séance d’essais libres, il est comme une pieuvre sur son volant. Il change tous les réglages, quasiment tous, et explore chaque option. Mais c’est justement ce qui le rend incroyable », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.