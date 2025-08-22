F1 - Hamilton : «Beaucoup auraient paniqué», Ferrari annonce son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, l’une des grandes attractions a bien évidemment été l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Un transfert qui a eu l’effet d’une bombe dans le paddock et qui avait été officialisé par la Scuderia avant même la saison 2024 de F1. Mais pourquoi annoncer l’arrivée du Britannique aussi tôt ? Frédéric Vasseur s’est expliqué sur le timing de la communication de la signature de Lewis Hamilton.

Depuis cette saison 2025, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Le septuple champion du monde britannique a ainsi quitté Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un transfert qui avait été officialisé… dès le 1er février 2024 par l’écurie italienne, avant même le début de la saison dernière. Il a donc fallu se montrer patient avant de voir enfin Hamilton sous ses nouvelles couleurs, mais voilà que Ferrari avait ses raisons d’annoncer ce transfert retentissant aussi tôt.

« Ce genre de choses peut faire perdre leur concentration aux membres de l’équipe » Rapporté par F1 Only, Frédéric Vasseur s’est donc expliqué sur le timing de l’annonce du transfert de Lewis Hamilton. Pourquoi officialiser la signature du Britannique quasiment un an avant son arrivée ? Le directeur de la Scuderia a expliqué : « Il ne s’agit pas de moi. Ce genre de choses peut faire perdre leur concentration aux membres de l’équipe. Regardez Red Bull et ce qui s’est passé ces dernières semaines. Il n’y a eu que des rumeurs au sujet de Verstappen. Et c’est l’une des forces de McLaren. Ils ont réussi à rester en dehors de toutes ces histoires et de ces bouleversements. C’est pourquoi j’ai annoncé la signature de Lewis (Hamilton) avant le début de la saison dernière ».