«La guerre» avec Lewis Hamilton, un proche de Max Verstappen balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont battus jusqu’au bout de la saison pour le titre de champion du monde. Un duel finalement remporté par le jeune Néerlandais, qui remportera également les trois éditions suivantes. Ancien proche de Verstappen, Bradley Scanes s’est livré sur cette « guerre » entre les deux pilotes de légende.

Un duel épique qui reste encore dans la mémoire de tous les suiveurs de Formule 1. En 2021, Lewis Hamilton, alors septuple champion du monde, a été battu de justesse par le jeune Max Verstappen, vainqueur de son premier titre mondial. Tout au long de la saison, les deux hommes se sont livré une lutte acharnée pour le sacre. Un dernier duel dans le dernier tout du Grand Prix d’Abou Dhabi aura permis à Verstappen d’écrire sa légende. Ancien coach du Néerlandais, Bradley Scanes se rappelle d’une saison mémorable face à Mercedes.

« J’étais au premier rang, assistant en direct à la confrontation entre deux grands noms de ce sport » « 2021 est probablement la meilleure expérience que j’ai jamais vécue. J’étais au premier rang, assistant en direct à la confrontation entre deux grands noms de ce sport. Ce n’étaient pas [seulement] deux grands noms de ce sport ; ces deux-là se battaient à 20 secondes des autres sur la piste. Mais ils n’étaient séparés que d’une seconde pendant tout le temps », a lâché ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.