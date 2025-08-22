F1 : Verstappen «voit rouge», ça risque de lui coûter cher...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Connu pour être très agressif en piste, Max Verstappen a été sanctionné de pénalités à plusieurs reprises. Le quadruple champion du monde n’a plus que trois points restant sur sa licence de pilote, et pourrait être suspendu le temps d’une course complète. Pour l’ancien champion du monde Jacques Villeneuve, l’agressivité est le principal défaut du Néerlandais.

Ayant récemment affirmé qu’il resterait chez Red Bull pour la saison prochaine, Max Verstappen vit une saison 2025 particulière. Distancé au classement du championnat du monde, le Néerlandais se contente de se battre pour des victoires en course, malgré l’immense domination des McLaren. Très agressif en piste, Verstappen s’est vu retiré trois points de sa licence de pilote après une grosse collision avec George Russell lors du Grand Prix d’Espagne. Ayant récupéré deux points, « Super Max » est désormais à 9 points de pénalités, et sera suspendu le temps d’une course complète si ce total atteint 12.

« Max voit parfois rouge et devient un peu trop agressif » Pour Jacques Villeneuve, l’agressivité du pilote Red Bull représente son principal défaut. « Tout le monde a un point faible, un point sensible. Max voit parfois rouge et devient un peu trop agressif, ce qui lui coûte cher, et dans les courses automobiles modernes, cela se traduit par des points sur sa licence », a ainsi lâché l’ancien pilote canadien dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.