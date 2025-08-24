F1 : Verstappen, le gros regret qui le pousse à arrêter ?

Alexis Brunet

À 27 ans, Max Verstappen est encore l’un des meilleurs pilotes de F1. Le Néerlandais pourrait le rester encore un long moment, mais il pourrait également s’arrêter bien avant qu’on le pense. En effet, le pilote Red Bull a confié lors d’une interview qu’il regrettait de ne pas pouvoir partager certains moments avec sa famille et que cela pourrait le pousser à dire stop plus tôt que prévu.

Pendant combien de temps encore Max Verstappen fera profiter la F1 de son talent ? À seulement 27 ans, le Néerlandais est encore loin de la retraite, mais il pourrait ne pas faire de vieux os non plus, comme il l’a expliqué lors d’une interview à The Athletic. « Certains viennent simplement pour tirer le meilleur de leur voiture, parce qu'ils n'ont pas de machine pour gagner. C'est pour ça que je pense : tant que je peux faire ça, et que je travaille avec des gens avec qui j'aime collaborer, alors oui, je continuerai à piloter. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. À 32 ans ? À 35 ? 36 ? Je n'en sais rien. C'est impossible à dire. »

« J'ai déjà l'impression de manquer beaucoup de choses avec ma famille » Max Verstappen adore son travail, mais cela lui prend beaucoup de temps. Le pilote Red Bull manque alors de nombreux moments avec sa famille et cela le préoccupe. « J'ai déjà l'impression de manquer beaucoup de choses avec ma famille. Je passe les vacances avec eux, mais les petits moments me manquent : débarquer à l'improviste pour un week-end, traîner sur le canapé, partager une journée tranquille, ou juste un soir après une journée de boulot normale. On vit assez loin les uns des autres aujourd'hui, donc ces moments-là ne sont plus possibles avec ma vie. J'espère qu'un jour, ce sera à nouveau le cas. »