F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Ferrari change d'avis ?

L'annonce du transfert de Lewis Hamilton avait fait l'effet d'une bombe. Il faut dire que dès janvier 2024, Ferrari annonçait l'arrivée du septuple champion du monde un an avant ses grands débuts. A ce moment-là, Carlos Sainz était en difficulté, et selon Juan Pablo Montoya, la Scuderia aurait pu changer d'avis compte tenu de la montée en puissance de l'Esapagnol.

Alors qu'il connaît une première parte de saison assez compliquée, l'avenir de Lewis Hamilton est déjà discuté chez Ferrari. Cependant, Juan Pablo Montoya défend le septuple champion du monde en rappelant notamment que si l'annonce de sa signature ne s'était pas faite un an avant son arrivée, la Scuderia aurait peut-être changé d'avis compte tenu de la saison 2025 réalisée par Carlos Sainz. La preuve selon le Colombien qu'il faut faire preuve de patience avec Lewis Hamilton. Son heure viendra chez Ferrari.

Montoya prend l'exemple Sainz pour défendre Hamilton « Si l'on regarde la première année de Carlos chez Ferrari, elle n'a pas été bonne. En fait, lorsqu'ils ont décidé de signer Hamilton, Carlos avait encore des problèmes. Ce n'est qu'après cela qu'il a commencé à bien performer. Si cela s'était produit un an plus tard, [Ferrari] n'aurait peut-être pas choisi Hamilton, car Carlos allait déjà mieux », estime-t-il dans des propos rapportés par PlanetF1, avant de poursuivre.