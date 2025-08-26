F1 : «Aucune limite», Pierre Gasly annonce la couleur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il vit une saison 2025 plutôt compliquée chez Alpine, Pierre Gasly n’est pas du genre à se laisser abattre. Le pilote français se tourne vers l’avenir, et affirme avoir faim de victoire. Surtout, le Normand sait qu’aux côtés d’une personnalité comme Flavio Briatore, il ne faut se fixer aucune limite en termes d’ambitions.

Une saison déjà à oublier pour Alpine ? L’écurie française pointe actuellement à la dernière place du classement des constructeurs, avec seulement 20 petits points de récoltés. Amusant ou non, ces derniers ont tous été inscrits par le même homme : Pierre Gasly. Leader de son écurie, le Français tente de se faire un chemin parmi les meilleurs. Et si pour le moment, sa monoplace ne lui offre que très peu d’opportunités intéressantes en course, le pilote de 29 ans déborde tout de même d’ambitions.

« Flavio n’a aucune limite » « Je veux terminer ma carrière en sachant que je ne veux pas simplement participer à la F1, je veux gagner en F1, et je veux construire une équipe qui puisse me fournir une voiture pour courir et me battre pour la victoire. Certaines équipes le veulent évidemment, mais en réalité, elles se contenteront toujours d’une place en milieu de peloton. Flavio n’a aucune limite, même le ciel n’est pas une limite pour Flavio. Il est vraiment engagé dans la Formule 1 et dans l’équipe pour ramener Enstone au sommet comme il l’a fait il y a quelques années, et bien sûr, les choses ont évolué, mais il en est très conscient et il veut y arriver, et il y met tout son cœur », a ainsi confié Gasly, relayé par Next-Gen Auto.