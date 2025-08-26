F1 - Hamilton : Mercedes annonce un exploit historique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il connaisse un début d’aventure compliqué avec Ferrari, Toto Wolff croit encore en Lewis Hamilton. Le patron de Mercedes estime que le Britannique peut encore être un prétendant au titre mondial à l’avenir, s’il a la voiture pour. Ce qui serait alors son huitième titre de champion du monde, un de plus que Michael Schumacher.

Toto Wolff n’en doute pas, Lewis Hamilton peut encore devenir champion du monde. Le patron de Mercedes n’a pas hésité quand il a été interrogé sur les chances de son ancien pilote de décrocher un huitième titre mondial. Il lui faudra en revanche la voiture pour, ce qui n’est pas le cas pour l’instant chez Ferrari.

« S’il en est encore capable, la réponse est oui, sans aucun doute » « Je pense que s’il dispose d’une bonne voiture et qu’il a confiance en sa capacité à faire ce qu’il veut, alors oui. S’il a une voiture qui ne lui donne pas le feedback qu’il souhaite, comme la Mercedes ces dernières années et ce qui semble être la Ferrari [cette année], alors non. Mais si vous me demandez s’il en est encore capable, la réponse est oui, sans aucun doute », a déclaré Toto Wolff, dans des propos relayés par F1only.