F1 - Hamilton : Mercedes annonce un exploit historique !

Bien qu’il connaisse un début d’aventure compliqué avec Ferrari, Toto Wolff croit encore en Lewis Hamilton. Le patron de Mercedes estime que le Britannique peut encore être un prétendant au titre mondial à l’avenir, s’il a la voiture pour. Ce qui serait alors son huitième titre de champion du monde, un de plus que Michael Schumacher.
Toto Wolff n’en doute pas, Lewis Hamilton peut encore devenir champion du monde. Le patron de Mercedes n’a pas hésité quand il a été interrogé sur les chances de son ancien pilote de décrocher un huitième titre mondial. Il lui faudra en revanche la voiture pour, ce qui n’est pas le cas pour l’instant chez Ferrari.
« S’il en est encore capable, la réponse est oui, sans aucun doute »
« Je pense que s’il dispose d’une bonne voiture et qu’il a confiance en sa capacité à faire ce qu’il veut, alors oui. S’il a une voiture qui ne lui donne pas le feedback qu’il souhaite, comme la Mercedes ces dernières années et ce qui semble être la Ferrari [cette année], alors non. Mais si vous me demandez s’il en est encore capable, la réponse est oui, sans aucun doute », a déclaré Toto Wolff, dans des propos relayés par F1only.
« Lewis ne reçoit pas l’attention qu’il souhaite »
Pour pouvoir y parvenir, s’il reste chez Ferrari, il faudra en revanche une meilleure communication entre les deux parties. Selon Juan Pablo Montoya, Lewis Hamilton n’est pas assez écouté chez la Scuderia : « Le problème, c’est que Lewis ne reçoit pas l’attention qu’il souhaite et qu’ils ne lui accordent pas suffisamment d’attention pour ce qu’il veut et ce qu’il défend. Il travaille dur. Je pense qu’il travaille très dur, mais je pense que Ferrari est très structurée dans sa façon de faire : “c’est notre façon de faire et tu dois l’accepter”. Mais Lewis dit : “votre façon de faire ne vous mènera pas à la victoire !” »